Трамп дав прогноз щодо миру в Україні

Трамп сказав журналістам, що, на його думку, «швидке» завершення війни неминуче

Президент США зробив гучну заяву перед переговорами із Зеленським

Президент США Дональд Трамп заявив, що війна в Україні може швидко закінчитися, або триватиме довго, і мільйони людей загинуть. Як інформує «Главком», про це глава Білого дому сказав, зустрічаючи президента Володимира Зеленського перед початком переговорів у своїй резиденції Мар-а-Лаго у Палм-Біч, штат Флорида.

Перш ніж двоє лідерів повернулися, щоб увійти до будівлі позаду них, Трамп сказав журналістам, що, на його думку, «швидке» завершення війни неминуче.

❗️Ми на фінальному етапі перемовин. Це або припиниться, або триватиме дуже довго. Мільйони людей будуть убиті, і ніхто цього не хоче, – Трамп pic.twitter.com/1Y7fb4DNHg — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) December 28, 2025

«Це (війна в Україні, – ред.) або закінчиться, або триватиме довго, і мільйони людей загинуть. А цього ніхто не хоче», – сказав він.

«Я вважаю, що ми можемо рухатися дуже швидко», – додав президент США.

На його думку, сторони перебувають на завершальній стадії переговорів, і «швидке» завершення війни є можливим.

Нагадаємо, під час телефонної розмови з президентом США Дональдом Трампом російський диктатор Володимир Путін заявив, що Україна повинна здати Донбас для закінчення війни.

Раніше Дональд Трамп поділився результатами телефонної розмови із очільником Кремля Володимиром Путіним, назвавши її «хорошою і дуже продуктивною».