Стармер не з'явився на розмові із Зеленським: названо причини

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
Стармер не з'явився на розмові із Зеленським: названо причини
На Даунінг-стріт поспішили заспокоїти громадськість
Напередодні Стармер розмовляв із лідерами Франції, Німеччини та Італії

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер не зміг особисто долучитися до телефонної конференції з президентом України Володимиром Зеленським та лідерами європейських країн. Замість глави уряду британську сторону представляв його радник із національної безпеки Джонатан Пауелл. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Daily Telegraph.

За інформацією видання, причиною відсутності Кіра Стармера став банальний «брак часу». На Даунінг-стріт поспішили заспокоїти громадськість, заявивши, що участь прем'єра в цій конкретній зустрічі навіть не була запланована заздалегідь.

Як повідомляє канцелярія прем'єра, Джонатан Пауелл є досвідченим дипломатом і регулярно представляє інтереси Британії на подібних консультаціях. У розмові брали участь не лише лідери держав, а й численні радники з національної безпеки інших європейських країн. Стармер залишається в постійному та щільному контакті із Зеленським, попри пропуск цього дзвінка.

Джерела в уряді Британії підкреслюють, що відсутність на одній конференції не означає послаблення підтримки. Навпаки, Стармер залучений до дипломатичного марафону, зокрема напередодні він провів окремі переговори з лідерами Франції, Німеччини та Італії. Велика Британія продовжує відігравати роль «дипломатичного містка» між Європою та новою адміністрацією США. Зусилля прем'єра зосереджені на координації спільної європейської позиції перед зустріччю Зеленського з Дональдом Трампом.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер провів телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом 21 грудня. Однією з головних тем розмови стало питання пошуку шляхів для «справедливого і тривалого завершення» війни в Україні.

Кір Стармер Володимир Зеленський

