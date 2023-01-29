Спалення Корану у Швеції: Фінляндія натякає на слід Росії

«Росія могла спровокувати конфлікт, щоб не допустити членства Фінляндії у НАТО»

Росія могла бути причетна до акції ультраправого активіста Расмуса Палудана зі спалення Корану в Швеції, через яку Туреччина заявила, що не схвалить заявку країни в НАТО. Таку думку в інтерв'ю фінському телеканалу YLE TV1 висловив міністр закордонних справ Фінляндії Пекка Гаавісто.

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За його словами, потенційна причетність до Росії лідера датської ультраправої політичної партії «Жорстка лінія» Расмуса Палудана, який спалив Коран у Швеції, «була досліджена, і були знайдені певні зв'язки в його оточенні».

Міністр додав: головне питання полягає в тому, чи прагне якась третя сторона, наприклад Росія, спровокувати конфлікт, аби не допустити членства в НАТО Швеції та Фінляндії.

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Нагадаємо, Фінляндія вирішила призупинити переговори щодо вступу до НАТО. Слід поставити на паузу переговори Фінляндії та Швеції з Туреччиною щодо вступу до НАТО, – з такою пропозицією виступив прем'єр-міністр Фінляндії Пекка Хаавісто.

У той же час, незважаючи на погіршення дипломатичних відносин між Анкарою та Стокгольмом, переговори щодо вступу Швеції та Фінляндії до НАТО можуть поновитись. Швеція бажає якнайшвидше відновити діалог із Туреччиною щодо заявки Швеції і Фінляндії на вступ до НАТО. Про це заявив прем’єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон.