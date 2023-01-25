Вступ до НАТО. Швеція хоче примиритися із Туреччиною

Незважаючи на погіршення дипломатичних відносин між Анкарою та Стокгольмом, переговори щодо вступу Швеції та Фінляндії до НАТО можуть поновитись

Швеція бажає якнайшвидше відновити діалог із Туреччиною щодо заявки Швеції і Фінляндії на вступ до НАТО. Про це заявив прем’єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон, повідомляляє Reuters.

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«Жодне інше питання національної безпеки не є важливішим, ніж те, щоб ми разом із Фінляндією швидко стали членами НАТО», – зазначив Крістерссон.

Проте Туреччина відклала тристоронні переговори зі Швецією та Фінляндією щодо заявок на членство після протестів у Стокгольмі, на одному з яких спалили копію Корану біля посольства Туреччини.

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Агентство AFP, посилаючись на джерело у турецьких дипломатичних колах заявило, що тристороння зустріч перенесена з лютого на «пізнішу дату», не назвавши жодних подробиць.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Фінляндії Пекка Хаавісто вважає, що слід поставити на паузу переговори Фінляндії та Швеції з Туреччиною. щодо вступу до НАТО.

Фінляндія вже не виключає, що її вступ до НАТО доведеться завершувати окремо від Швеції, оскільки напруга між Стокгольмом та Анкарою через провокативні акції протесту поглиблюється все більше.