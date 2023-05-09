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США оголосили новий пакет допомоги на $1,2 млрд: що отримає Україна

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
США оголосили новий пакет допомоги на $1,2 млрд: що отримає Україна
Допомога надається в рамках програми USAI
фото ілюстративне

Україна отримає додаткові засоби ППО, ракети та радари до них

Сполучені Штати Америки оголосили про новий пакет військової допомоги Україні на $1,2 млрд. Про це йдеться на сайті міноборони США.

Пакет включатиме додаткові засоби ППО, ракети та радари до них, обладнання для інтеграції західних пускових установок ППО в українську систему, а також 155-мм снаряди.

Допомога надається в рамках програми USAI. Це означає, що за вищевказану суму США замовляють і закуповують обладнання і озброєння у виробників, тому Україна все це отримає не одразу.

Повний перелік:

  • додаткові системи ППО та боєприпаси;
  • обладнання для інтеграції західних пускових установок, ракет і радарів із системами протиповітряної оборони України;
  • боєприпаси для боротьби з безпілотними літальними системами;
  • артилерійські снаряди калібру 155 мм;
  • послуги комерційних супутникових зображень;
  • підтримка діяльності з навчання, технічного обслуговування та підтримки.

Зазначається, що Сполучені Штати продовжуватимуть працювати зі своїми союзниками та партнерами, щоб забезпечити Україну можливостями для задоволення її безпосередніх потреб на полі бою та довгострокових потреб у допомозі у сфері безпеки.

Нагадаємо, триває 440-а доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Протягом минулої доби противник завдав 30 ракетних, 61 авіаційного удару та здійснив 89 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Зруйновано та пошкоджено приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура, є постраждалі.

Теги: США війна Україна

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