ЄС виділив 1 млрд євро на боєприпаси, Україна повернула тіла 80 загиблих оборонців. Головне за 5 травня

5 травня, Європейська рада остаточно затвердила виділення 1 млрд євро на закупівлю боєприпасів для України в рамках Європейського фонду миру

Рада ЄС затвердила виділення 1 млрд євро на закупівлю боєприпасів ЗСУ, Україна повернула тіла ще 80 загиблих оборонців, на Запоріжжі масова евакуація, Прокуратура завела справу проти почаївського монастиря УПЦ МП. Ці та інші події 5 травня ми зібрали у добірку, щоб ви були в курсі головних новин.

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Рада ЄС затвердила виділення 1 млрд євро на закупівлю боєприпасів ЗСУ

Сьогодні, 5 травня, Європейська рада остаточно затвердила виділення 1 млрд євро на закупівлю боєприпасів для України в рамках Європейського фонду миру. Про це повідомляє пресслужба Євроради.

Україна повернула тіла ще 80 загиблих оборонців

Сьогодні Україні вдалося повернути додому тіла ще 80 полеглих захисників. Про це повідомляє Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.Зазначається, що передача тіл загиблих військових здійснюється відповідно до норм Женевських конвенцій.

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ЗСУ збили «Кинджал» над Києвом? Офіційний коментар Повітряних сил

У Повітряних силах України спростували збиття балістичної гіперзвукової ракети «Кинжал» над Києвом вночі 4 травня. Про це повідомив речник Повітряних сил Юрій Ігнат, передає «Суспільне».

Окупанти готуються до здачі захоплених територій? На Запоріжжі масова евакуація

Окупанти відправили із Бердянська 40 автобусів на «евакуацію» дітей із окупованих населених пунктів Запорізької області. Про це повідомив радник міського голови Петро Андрющенко.

Вбивати російських солдатів – гріх? Чому мовчить УПЦ МП і що говорять Свідки Єгови

За рік із «хвостиком» великої війни Збройні сили України впевнено наближаються до знакового показника – 200 тис. вбитих російських солдатів та найманців. Подвиг здійснюють не лише наші хоробрі захисники, а й українська судова система. На початку квітня 2023 року сенсаційне рішення виніс Тячівський райсуд Закарпатської області. Аби зупинити маніпуляції на ґрунті того, що воцерковленим та тим, хто просто затято вірить у Бога, не можна служити, брати до рук зброю і когось убивати, Феміда зазначила: убивство російських солдатів прирівнюється до захисту Батьківщини і не підпадає під дію Кримінального кодексу.

Атака на Кремль. Білий дім оцінив, чи може Путін завдати удару у відповідь

Російському диктатору Володимиру Путіну не потрібні приводи, щоб вбивати мирних українців. Про це повідомив координатор зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки при Білому домі Джон Кірбі під час брифінгу.

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Прокуратура завела справу проти почаївського монастиря УПЦ МП

Кременецька окружна прокуратура відкрила кримінальне провадження за фактом безгосподарського використання земель (ч.1 ст. 254 Кримінального кодексу). Про це повідомляє «Главком» з посиланням на дані судового реєстру.

Ексголова Дніпропетровської облради закликав примиритися з Росією: деталі скандалу

Колишній голова Дніпропетровської облради Святослав Олійник закликав скоріше йти на компроміс з Росією. Обурливий пост він опублікував у своєму Telegram-каналі.

Нагадаємо, триває 436-а доба широкомасштабної війни Росії проти України. Російський агресор не відмовляється від планів щодо окупації нашої держави, продовжує вести загарбницьку війну. Завдає ударів, здійснює обстріли як по військових, так і по цивільних об’єктах. Російська Федерація і надалі застосовує тактику терору. Сьогодні противник завдав два ракетних, 26 авіаційних ударів та здійснив близько 20 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Постраждали мирні мешканці, зруйновано та пошкоджено приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.