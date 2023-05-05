Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

ЄС виділив 1 млрд євро на боєприпаси, Україна повернула тіла 80 загиблих оборонців. Головне за 5 травня

Ірина Озтурк
glavcom.ua
ЄС виділив 1 млрд євро на боєприпаси, Україна повернула тіла 80 загиблих оборонців. Головне за 5 травня
фото з відкритих джерел

5 травня, Європейська рада остаточно затвердила виділення 1 млрд євро на закупівлю боєприпасів для України в рамках Європейського фонду миру

Рада ЄС затвердила виділення 1 млрд євро на закупівлю боєприпасів ЗСУ, Україна повернула тіла ще 80 загиблих оборонців, на Запоріжжі масова евакуація, Прокуратура завела справу проти почаївського монастиря УПЦ МП. Ці та інші події 5 травня ми зібрали у добірку, щоб ви були в курсі головних новин.

Рада ЄС затвердила виділення 1 млрд євро на закупівлю боєприпасів ЗСУ

Сьогодні, 5 травня, Європейська рада остаточно затвердила виділення 1 млрд євро на закупівлю боєприпасів для України в рамках Європейського фонду миру. Про це повідомляє пресслужба Євроради.

Україна повернула тіла ще 80 загиблих оборонців

Сьогодні Україні вдалося повернути додому тіла ще 80 полеглих захисників. Про це повідомляє Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.Зазначається, що передача тіл загиблих військових здійснюється відповідно до норм Женевських конвенцій.

ЗСУ збили «Кинджал» над Києвом? Офіційний коментар Повітряних сил

У Повітряних силах України спростували збиття балістичної гіперзвукової ракети «Кинжал» над Києвом вночі 4 травня.  Про це повідомив речник Повітряних сил Юрій Ігнат, передає «Суспільне».

Окупанти готуються до здачі захоплених територій? На Запоріжжі масова евакуація

Окупанти відправили із Бердянська 40 автобусів на «евакуацію» дітей із окупованих населених пунктів Запорізької області. Про це повідомив радник міського голови Петро Андрющенко.

Вбивати російських солдатів – гріх? Чому мовчить УПЦ МП і що говорять Свідки Єгови

За рік із «хвостиком» великої війни Збройні сили України впевнено наближаються до знакового показника – 200 тис. вбитих російських солдатів та найманців. Подвиг здійснюють не лише наші хоробрі захисники, а й українська судова система. На початку квітня 2023 року сенсаційне рішення виніс Тячівський райсуд Закарпатської області. Аби зупинити маніпуляції на ґрунті того, що воцерковленим та тим, хто просто затято вірить у Бога, не можна служити, брати до рук зброю і когось убивати, Феміда зазначила: убивство російських солдатів прирівнюється до захисту Батьківщини і не підпадає під дію Кримінального кодексу.

Атака на Кремль. Білий дім оцінив, чи може Путін завдати удару у відповідь

Російському диктатору Володимиру Путіну не потрібні приводи, щоб вбивати мирних українців. Про це повідомив координатор зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки при Білому домі Джон Кірбі під час брифінгу.

Прокуратура завела справу проти почаївського монастиря УПЦ МП

Кременецька окружна прокуратура відкрила кримінальне провадження за фактом безгосподарського використання земель (ч.1 ст. 254 Кримінального кодексу). Про це повідомляє «Главком» з посиланням на дані судового реєстру.

Ексголова Дніпропетровської облради закликав примиритися з Росією: деталі скандалу

Колишній голова Дніпропетровської облради Святослав Олійник закликав скоріше йти на компроміс з Росією. Обурливий пост він опублікував у своєму Telegram-каналі.

Нагадаємо, триває 436-а доба широкомасштабної війни Росії проти України. Російський агресор не відмовляється від планів щодо окупації нашої держави, продовжує вести загарбницьку війну. Завдає ударів, здійснює обстріли як по військових, так і по цивільних об’єктах. Російська Федерація і надалі застосовує тактику терору. Сьогодні противник завдав два ракетних, 26 авіаційних ударів та здійснив близько 20 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Постраждали мирні мешканці, зруйновано та пошкоджено приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Читайте також: 

Теги: прокуратура Свідки Єгови Святослав Олійник вирок інфраструктура Telegram феміда боєприпаси Україна надзвичайний стан судова система Генштаб імпорт путін Міноборони евакуація

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Джозеф Байден заявив, що балотуватиметься на другий термін
Путін хоче дотерпіти до виборів у США. Чому для нього це важливо
26 квiтня, 17:39
Нові військові адміністрації, митрополит Павло оскаржив домашній арешт. Головне за 7 квітня
Нові військові адміністрації, митрополит Павло оскаржив домашній арешт. Головне за 7 квітня
7 квiтня, 21:51
Внаслідок ворожих ударів українська енергосистема зазнала значних пошкоджень
Британська розвідка заявила про провал одного з найжорстокіших планів РФ
8 квiтня, 09:23
Окупанти продовжують руйнувати житлові будинки та вбивати людей
Оборона України. Ситуація в регіонах станом на 16 квітня
16 квiтня, 11:42
«Безсмертний полк» помер. Росія скасувала улюблену пропагандистську акцію Путіна
«Безсмертний полк» помер. Росія скасувала улюблену пропагандистську акцію Путіна
18 квiтня, 13:28
Представники Кремля намагаються отримати персональні гарантії безпеки
Російська еліта почала шукати контакти з Україною – розвідка
22 квiтня, 12:45
На початку повномасштабного вторгнення Володимир Мукан добровільно вирушив на війну
Мешканці Черкас провели в останню путь офіцера ЗСУ та журналіста Володимира Мукана (відео)
Вчора, 14:55
Німеччина готова забезпечити постачання Україні не менше ніж 250 тис снарядів калібру 155 мм
Німеччина готова забезпечити Україну снарядами калібру 155 мм – ЗМІ
29 квiтня, 00:09
Речник МЗС: «Вступ України до НАТО – в інтересах самого Альянсу»
Вступ України до НАТО підштовхує Росію до ескалації? МЗС відповіло іноземним журналістам
2 травня, 18:21

Події в Україні

ЄС виділив 1 млрд євро на боєприпаси, Україна повернула тіла 80 загиблих оборонців. Головне за 5 травня
ЄС виділив 1 млрд євро на боєприпаси, Україна повернула тіла 80 загиблих оборонців. Головне за 5 травня
Колаборант Балицький пояснив, чому треба швидко тікати із окупованої частини Запоріжжя
Колаборант Балицький пояснив, чому треба швидко тікати із окупованої частини Запоріжжя
Чи хтось захоплює храми Московської церкви в Україні? Висновок омбудсмена
Чи хтось захоплює храми Московської церкви в Україні? Висновок омбудсмена
Жінку вбило на очах у сина: РФ обстріляла евакуаційний екіпаж із Бахмута (відео)
Жінку вбило на очах у сина: РФ обстріляла евакуаційний екіпаж із Бахмута (відео)
Ракети РФ влучили у два заводи на Донеччині (фото)
Ракети РФ влучили у два заводи на Донеччині (фото)
ЗСУ знищили п’ять важливих цілей противника: ситуація на фронті 5 травня
ЗСУ знищили п’ять важливих цілей противника: ситуація на фронті 5 травня

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
19K
Путін скликає засідання Радбезу після гучної заяви США
8832
На 9 травня до Путіна приїдуть лише два президенти
8796
ЗМІ припустили, що ЗСУ збили «Кинджал» над Києвом. Повітряні сили відреагували
6263
Денацифікації української історії. Спецоперація у Києві
5745
В Україні тривала годину масштабна повітряна тривога (мапа)
5435
Влада Швейцарії висунула нову вимогу до українських біженців

Новини

Українську стрічку Glory to Ukraine показали у штаб-квартирі ООН
Сьогодні, 17:24
Знову заморозки: чого очікувати українцям найближчими вихідними
Сьогодні, 15:01
Українці обрали марку до Дня захисту дітей: результати опитування в «Дії»
Сьогодні, 12:32
Бої за Бахмут і Мар’їнку: Генштаб назвав кількість відбитих за добу атак
Сьогодні, 06:55
Розголошення деталей візиту Зеленського: німецька поліція розслідує витік інформації
Вчора, 17:46
Атака безпілотників на Кремль: Білий дім висміяв російські заяви
Вчора, 17:16

Прес-релізи

Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
4 травня, 10:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту