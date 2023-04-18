Україна та Польща домовились про відновлення транзиту зерна

Транзит українських сільськогосподарських товарів через територію Польщі буде розблоковано з 21 на 22 квітня

Уряд очікує від польської сторони деталі щодо технічних аспектів транспортування української продукції

Перший віцепремʼєр-міністр – міністр економіки Юлія Свириденко заявила, що Україна домовилася з Польщею про відновлення транзиту агропродукції. Про це повідомили у пресслужбі Міністерства економіки України.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«За результатами переговорів було вирішено, що транзит українських сільськогосподарських товарів через територію Польщі буде розблоковано в ніч з четверга 21 квітня на пʼятницю 22 квітня поточного року», – сказала Свириденко.

Наразі уряд очікує від польської сторони деталі щодо технічних аспектів транспортування української продукції Польщею.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Як повідомлялося, минулого тижня Польща оголосила, що тимчасово припинить імпорт українського зерна, щоб пом'якшити вплив на ціни, але транзит буде дозволено. Протягом тижня польські громадські організації активно обговорювали якість українського зерна і створили слідчу групу для розслідування щодо його продажу на внутрішньому ринку.

Слідом за Польщею Угорщина заборонила імпорт зернових і олійних культур, а також низки інших сільськогосподарських продуктів з України до 30 червня 2023 року. Міністр аграрної політики і продовольства України Микола Сольський 16 квітня обговорив із міністром сільського господарства Угорщини Іштваном Надем ситуацію з експортом української аграрної продукції до Угорщини.

Влада Болгарії також може ввести заборону на імпорт українського зерна слідом за Польщею та Угорщиною.

Загалом шість країн ЄС звернулися до Єврокомісії з проблемами через експорт через їхні країни української сільгосппродукції.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Європейська комісія заявила про неприйнятність самостійних рішень Польщі та Угорщини про обмеження імпорту сільськогосподарської продукції з України.

Міністр агрополітики України Микола Сольський заявив, що під час переговорів із Брюсселем говоритиме про необхідність продовження зони вільної торгівлі з ЄС, яка діє до кінця 2023 року. Він висловив сподівання, що європейські політики з розумінням поставляться до прохання України, з огляду на європейський вектор розвитку і складну ситуацію, у якій перебуває країна через війну.