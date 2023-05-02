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Кулеба спрогнозував, як вплинуть вибори у США на допомогу Україні

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Кулеба спрогнозував, як вплинуть вибори у США на допомогу Україні
фото з відкритих джерел

Дмитро Кулеба: «Наша філософія полягає в тому, щоб перетворювати будь-які ризики на можливості»

Кризи в українсько-американських відносинах після президентських виборів у США наступного року не повинно бути. США продовжать допомагати Україні. Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в ефірі телемарафону «Єдині новини».

Міністр вважає, що ризики потрібно перетворювати на можливості, коли під час телемарафону його запитали, чи вплине президентська компанія у США наступного року на допомогу Україні.

«Я думаю, що тут працює неписаний закон будь-яких виборів, будь-якої політичної системи. Чинному президенту потрібні перемоги. А тим, хто претендує на місце президента, потрібні ще більші перемоги. Тому наша філософія полягає в тому, щоб перетворювати будь-які ризики на можливості», – сказав Кулеба.

При цьому міністр подякував чинному американському президентові Джо Байдену за те, що він вже зробив для нас, і за те, що тільки планує. «Але в нас у голові свої цілі, своя політика. І ціль тут одна – це перемога, звільнення українських територій», – сказав глава української дипломатії.

Нагадаємо, Сполучені Штати Америки передали Україні майже 100% необхідної для контрнаступу військової техніки. Про це заявив координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки США Джон Кірбі. Окрім цього, за його словами, невдовзі Сполучені Штати нададуть Україні додатковий пакет військової допомоги.

Теги: США Дмитро Кулеба вибори у США військова техніка

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