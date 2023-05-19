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Пентагон дозволив навчання українських пілотів на F-16. Нідерланди відреагували

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Пентагон дозволив навчання українських пілотів на F-16. Нідерланди відреагували
США готові дозволити своїм союзникам у Європі надати Україні бойові літаки F-16
фото ілюстративне

Умови для навчання українських пілотів на F-16 будуть розроблені в найближчі тижні

Глава нідерландського уряду Марк Рютте привітав рішення президента США Джо Байдена щодо підтримки тренувань українських пілотів на сучасних винищувачах F-16. Про це він написав у Twitter.

«Ми разом із моїми британськими, данськими та бельгійськими колегами вітаємо новину про те, що Сполучені Штати готові схвалити навчання українських пілотів на винищувачах F-16. Умови для цього будуть розроблені в найближчі тижні», – йдеться в повідомленні. 

Рютте додав, що Україна може розраховувати на непохитну підтримку Нідерландів та їхніх міжнародних партнерів.

Як повідомлялося, Сполучені Штати готові дозволити своїм союзникам у Європі надати Україні бойові літаки F-16. Джо Байден сказав союзникам по G7, що США підтримуватимуть спільні тренування українських льотчиків на винищувачах F-16. Навчання повністю проходитимуть у Європі, проте буде задіяний також американський персонал. Вони займуть кілька місяців.

Теги: США війна Нідерланди літак Україна

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