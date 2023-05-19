ЗСУ повідомили за скільки часу українські пілоти можуть опанувати літаки F-16

Йдеться не лише про навички зліт-посадка, а про ведення бойових дій, застосування озброєння

Льотчики ЗСУ спроможні опановувати літаки F-16 за чотири місяці. Про це в ефірі телемарафону розповів речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, коментуючи тестування українських пілотів у США.

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«Оцінювання відбувалось наших пілотів. Це були бойові пілоти, з бойовим досвідом, з великим нальотом годин. Зараз у всіх такий наліт годин, сьогодні всі льотчики в бойових умовах виконують надзвичайно важкі завдання, роблять героїчні речі на старій техніці, яка подекуди вдвічі старша за самих пілотів… Такі два пілоти пройшли тестування в США, і там на цьому тестуванні було зроблено висновки, і на авіасимуляторах, і на авіатренажерах було оцінено, скільки їм знадобиться часу для того, щоб опанувати західну техніку. Мається на увазі такий літак, як F-16… Наші американські партнери зробили висновки, що можливо і до чотирьох місяців буде достатньо для того, щоб таких вже підготовлених льотчиків, як у нас, просто перенавчити. Не навчити, а перенавчити на інший тип літака», – пояснив речник.

За словами Ігната, йдеться не лише про навички зліт-посадка, а про ведення бойових дій, застосування озброєння. «У кожного пілота є своя індивідуальна підготовка, кожний пілот по-різному буде мати індивідуальну програму, хтось швидше, хтось пізніше, але льотчики вже тут готуються, якісь теоретичні речі вивчають і роблять, відповідно, величезні кроки. Не забуваймо і про інженерів, про офіцерів бойового управління», – наголосив Ігнат.

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Він переконаний, що використання F-16 може докорінно змінити ситуацію на полі бою.

Відповідаючи на запитання щодо спроможності європейських країн підготувати українських пілотів, речник висловив сподівання, що «в європейській сім’ї всім знайдеться місце», адже не про такі вже й великі об’єми йде мова. «Ми теж не можемо на сьогодні одразу направити всіх льотчиків вчитися за кордон», – зауважив Ігнат.

Він також висловив сподівання, що європейські країни згуртуються в питанні підготовки українських пілотів та постачання літаків F-16.

Як повідомлялося, адміністрація президента Джо Байдена останніми тижнями поінформувала європейських союзників, що США дозволять їм передавати Україні винищувачі F-16. Військово-повітряні сили США розпочали процес вибору підрядника для свого нового винищувача Air Dominance 18 травня, опублікувавши секретне звернення до промисловості щодо розвитку техніки та виробництва.