Чи завадить відсутність винищувачів контрнаступу ЗСУ: роз’яснення Міноборони

Швидше отримання винищувачів допоможе зберегти якнайбільше людських життів та покращить наступальні можливості ЗСУ

Чим швидше країна отримує сучасні бойові літаки, тим більше життів вдасться врятувати. Про це заявив міністр оборони Олексій Резніков під час брифінгу.

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«Авіаційна платформа потрібна нам як покращення, посилення нашої протиповітряної системи оборони. Тому що недостатньо систем класу "земля-повітря", недостатньо Patriot, NASAMS, Crotale, Gepard, IRIS-T, Stinger і так далі. Повітряні платформи - це теж елементи ППО. Тому, в першу чергу, ми боремось на дипломатичному фронті, переконуючи наших партнерів, що потрібно прийняти рішення про основний бойовий літак, як елемент захисту в першу чергу», – зазначив міністр.

Резніков зауважив, що відсутність сучасних літаків не зупиняє ЗСУ у контрнаступі, який Україна планує зробити, щоб продовжити звільнення своїх територій. Водночас, додав він, їх швидше отримання допоможе зберегти якнайбільше людських життів та покращить наступальні можливості.

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«Чому? Бо... якщо ти плануєш іти у серйозний наступ, то маєш виконати три фактори: переведи ворога у захист, тобто в оборону, прибери його домінування у повітрі, і почни руйнувати його логістичні ланцюжки. В тих трьох задачах, два фактори - це авіація. Тому, звісно, чим швидше ми отримаємо сучасний бойовий літак, щоб протидіяти авіації росіян, тим буде краще», – підсумував урядовець.

Раніше повідомлялося, що окупанти готують план евакуації в одній із областей.

До слова, триває 384-та доба російського широкомасштабного вторгнення. Російський агресор основні зусилля зосереджує на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках. Противник не полишає спроб щодо виходу на адміністративний кордон Донецької та Луганської областей.