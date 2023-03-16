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США відреагували на рішення Зеленського й надалі утримувати Бахмут

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
США відреагували на рішення Зеленського й надалі утримувати Бахмут
Росіяни намагаються захопити Бахмут уже сім місяців
фото з відкритих джерел

Наразі партнери офіційного Києва роблять усе можливе, щоб посилити військову підтримку

Глава міністерства оборони США Ллойд Остін вирішив пояснити, що він мав на увазі, коли говорив про невелику стратегічну цінність Бахмута у Донецькій області, а також зізнався, як насправді ставиться до рішення українського лідера Володимира Зеленського продовжувати оборону міста-фортеці.  Про це він розповів під час брифінгу, повідомляє «Голос Америки».

Очільник Пентагону вкотре нагадав міжнародній спільноті про мужність та незламність Збройних сил України, які перебувають у Бахмуті. Він сказав, що «аплодує завзятості українських солдатів, які проробили дивовижні речі у Бахмуті». За його словами, росіяни продовжують намагатися захопити Бахмут близько семи місяців, але досі не змогли цього досягти.

«Що стосується значення Бахмута, я б вказав на той факт, що саме президент Зеленський вирішує, що є важливим і що потребує передислокації. Якщо він вирішить у певний момент часу передислокувати сили (з Бахмута – ред.), це, ймовірно, означатиме, що він робить це для збереження переваги...» – сказав Остін.

За словами глави Пентагону, головна ціль його команди – переконатися у тому, що США потужно підтримують Україну, якими би не були рішення Володимира Зеленського щодо дій на фронті.

Остін також звернув увагу на те, що наразі партнери офіційного Києва роблять усе можливе, щоб посилити військову підтримку, яка, як розраховує Білий дім, надасть Україні можливість змінити динаміку на полі бою. 

Зауважимо, нещодавно глава міноборони США озвучив думку, що Бахмут має більше символічне значення, ніж оперативне. На переконання Ллойда Остіна, можливий відхід ЗСУ з міста не змінить хід війни та ситуацію на полі бою. 

До слова, США повідомили, коли буде загострення на фронті та пообіцяли допомогу.

Теги: Бахмут президент Пентагон США

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