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Контрнаступу бути: в РНБО спростували заяву The Washington Post

Єлизавета Москаленко
glavcom.ua
Контрнаступу бути: в РНБО спростували заяву The Washington Post
Олексій Данілов каже, що інформацію видання бере з неперевірених джерел
фото з відкритих джерел

У РНБО спростовують заяви, що контрнаступ може бути під загрозою через втрати на фронті

У РНБО спростовують інформацію видання The Washington Post про погіршення якості української армії через втрату кваліфікованих бійців, що ставить під загрозу весняний контрнаступ. Так заявив секретар РНБО Олексій Данілов в ефірі телемарафону новин.

Секретар зазначив, що багато іноземних видань перебільшують і надають неправдиву інформацію. Зараз Україні потрібна якісна підтримка ЗМІ, яка б відображала реальну картину на полі бою.

«Ми дуже уважно читали ці газети перед 24 лютого, коли вони всі одноголосно нам розповідали, що буде халепа. Все це не відповідає дійсності. Сьогодні починається новий етап, і я б дуже хотів, щоб його не підтримували наші ЗМІ. Те, що вони розповідають – дійсності не відповідає. Так, є складна ситуація. Ми вже рік ведемо війну проти великої за розміром країни, але не за розумом. Знали, що нам буде складно. Але зараз розхитувати ситуацію шляхом надання інформації, яка не відповідає дійсності – не зовсім приємна річ. Зверніть увагу, що прізвищ нема – у них якісь джерела. І вони починають зараз таку гру», – зазначив Данілов.

Нагадаємо, 13 березня видання The Washington Post оприлюднило статтю, в якій стверджувалося, що якість української армії погіршилася внаслідок втрат на полі боюв, що змусило деяких українських чиновників поставити під сумнів готовність Києва до довгоочікуваного весняного наступу.

Теги: Олексій Данілов втрати 24 лютого контрнаступ

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