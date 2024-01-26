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США готуються посилити санкції проти Лукашенка

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
США готуються посилити санкції проти Лукашенка
США засуджують злочинні дії режиму Лукашенка в Білорусі
фото з відкритих джерел

Ймовірні нові санкції пов'язані із нещодавніми рейди у Білорусі, спрямованих проти родичів політичних в'язнів і колишніх політв'язнів країни

Сполучені Штати Америки готові посилювати санкції проти режиму самопроголошеного лідера Білорусі Олександра Лукашенка. Про це заявив речник Держдепу США Метью Міллер.

За його словами, це пов'язане через нещодавні рейди у Білорусі, спрямованих проти родичів політичних в'язнів і колишніх політв'язнів країни.

У США розцінюють подібні затримання, як утиски прав людини в країні, а також спроби зірвати демократичні прагнення народу Білорусі.

«Ми будемо продовжувати вимагати від режиму відповідальності за допомогою санкцій та інших засобів за його жорсткі внутрішні репресії, а також за його постійну підтримку агресивної війни Росії проти України», – наголосив Міллер.

Зазначається, що 23 січня у КДБ Білорусі провів масові рейди проти колишніх політв'язнів і родичів теперішніх політичних бранців. Наступного дня рейди продовжувались.

У постановах силовиків фігурували статті про фінансування екстремістських формувань та участь у них. Білоруські правозахисники повідомили про десятки затриманих.

Раніше повідомлялося, що самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що проведе переговори з російським колегою Володимиром Путіним перед засіданням Вищої державної ради Союзної держави

 

Теги: США Олександр Лукашенко Білорусь

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