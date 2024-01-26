США готуються посилити санкції проти Лукашенка

Ймовірні нові санкції пов'язані із нещодавніми рейди у Білорусі, спрямованих проти родичів політичних в'язнів і колишніх політв'язнів країни

Сполучені Штати Америки готові посилювати санкції проти режиму самопроголошеного лідера Білорусі Олександра Лукашенка. Про це заявив речник Держдепу США Метью Міллер.

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За його словами, це пов'язане через нещодавні рейди у Білорусі, спрямованих проти родичів політичних в'язнів і колишніх політв'язнів країни.

У США розцінюють подібні затримання, як утиски прав людини в країні, а також спроби зірвати демократичні прагнення народу Білорусі.

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«Ми будемо продовжувати вимагати від режиму відповідальності за допомогою санкцій та інших засобів за його жорсткі внутрішні репресії, а також за його постійну підтримку агресивної війни Росії проти України», – наголосив Міллер.

Зазначається, що 23 січня у КДБ Білорусі провів масові рейди проти колишніх політв'язнів і родичів теперішніх політичних бранців. Наступного дня рейди продовжувались.

У постановах силовиків фігурували статті про фінансування екстремістських формувань та участь у них. Білоруські правозахисники повідомили про десятки затриманих.

Раніше повідомлялося, що самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що проведе переговори з російським колегою Володимиром Путіним перед засіданням Вищої державної ради Союзної держави