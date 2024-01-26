Конгрес США погодив текст угоди про безпеку кордону – The Guardian

Конгрес досягнув угоди, попри зусилля Дональда Трампа та його союзників зірвати переговори

Конгрес наблизився до розблокування допомоги Україні

Представники Конгресу США погодили текст угоди щодо кордону США з Мексикою, від ухвалення якого буде залежати поновлення фінансування військової допомоги Україні. Про це пише The Guardian.

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Зазначається, що Конгрес досягнув угоди, попри зусилля Дональда Трампа та його союзників зірвати переговори. Текст документа мають оприлюднити найближчими днями.

Ввечері у середу доля фінансової допомоги Україні була під загрозою. Лідер республіканської меншості у Сенаті Мітч Макконнелл відмовився від компромісу. За його словами, угода могла «підірвати» шанси Дональда Трампа на президентських виборах у листопаді.

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Проте вже наступного дня Макконнелл заявив Bloomberg News, що переговори тривають та заперечив свою позицію. За його словами, він повністю «на борту переговорів».

Пропозиція, яка обговорюється в Конгресі, суттєво змінить імміграційну політику з метою стримування міграції на тлі рекордного потоку людей, які прибувають до південного кордону США. Це включало б значні поступки з боку демократів в обмін на підтримку республіканців у питанні щодо надання військової допомоги Ізраїлю та Україні.

Нагадаємо, США не мають іншого джерела для фінансування допомоги Україні, окрім як пакет допомоги, за який має проголосувати Конгрес.

Якщо за допомогу не проголосують, то український народ відчує негативні наслідки, сказав заступник речника Державного департаменту США Ведант Пател.

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Як повідомлялося, експрезидент США Дональд Трамп висунув виклик лідеру Республіканської партії в Сенаті Мітчу Макконнеллу та його команді, закликаючи законодавців-республіканців відхилити компроміс щодо безпеки кордонів.

Нагадаємо, президент США Джо Байден погодився на посилення імміграційної політики, щоб уникнути критики та забезпечити допомогу Україні.