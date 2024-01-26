Головна Світ Політика
search button user button menu button

Конгрес США погодив текст угоди про безпеку кордону – The Guardian

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Конгрес США погодив текст угоди про безпеку кордону – The Guardian
Конгрес досягнув угоди, попри зусилля Дональда Трампа та його союзників зірвати переговори
фото з відкритих джерел

Конгрес наблизився до розблокування допомоги Україні

Представники Конгресу США погодили текст угоди щодо кордону США з Мексикою, від ухвалення якого буде залежати поновлення фінансування військової допомоги Україні. Про це пише The Guardian.

Зазначається, що Конгрес досягнув угоди, попри зусилля Дональда Трампа та його союзників зірвати переговори. Текст документа мають оприлюднити найближчими днями.

Ввечері у середу доля фінансової допомоги Україні була під загрозою. Лідер республіканської меншості у Сенаті Мітч Макконнелл відмовився від компромісу. За його словами, угода могла «підірвати» шанси Дональда Трампа на президентських виборах у листопаді.

Проте вже наступного дня Макконнелл заявив Bloomberg News, що переговори тривають та заперечив свою позицію. За його словами, він повністю «на борту переговорів».

Пропозиція, яка обговорюється в Конгресі, суттєво змінить імміграційну політику з метою стримування міграції на тлі рекордного потоку людей, які прибувають до південного кордону США. Це включало б значні поступки з боку демократів в обмін на підтримку республіканців у питанні щодо надання військової допомоги Ізраїлю та Україні.

Нагадаємо, США не мають іншого джерела для фінансування допомоги Україні, окрім як пакет допомоги, за який має проголосувати Конгрес.

Якщо за допомогу не проголосують, то український народ відчує негативні наслідки, сказав заступник речника Державного департаменту США Ведант Пател.

Як повідомлялося, експрезидент США Дональд Трамп висунув виклик лідеру Республіканської партії в Сенаті Мітчу Макконнеллу та його команді, закликаючи законодавців-республіканців відхилити компроміс щодо безпеки кордонів.

Нагадаємо, президент США Джо Байден погодився на посилення імміграційної політики, щоб уникнути критики та забезпечити допомогу Україні. 

Теги: переговори фінансування США

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак
Єрмак і Салліван обговорили посилення протиповітряної оборони України
3 сiчня, 03:40
ATACMS дають Україні можливість завдавати ударів по об'єктах РФ на окупованій території
США планують утилізувати сотні ATACMS, які могли б передати Україні – Newsweek
4 сiчня, 15:27
Колишній президент США Дональд Трамп
NYT: Понад 20 штатів США намагаються заборонити участь Трампа у виборах
6 сiчня, 03:40
Директор європейського департаменту МВФ Альфред Кеммер
МВФ повідомив, чи допоможе покривати видатки України на війну та мобілізацію
29 грудня, 2023, 02:40
Хусити ракетами атакували американський танкер у Червоному морі
Хусити ракетами атакували американський танкер у Червоному морі
19 сiчня, 05:50
«Главком» склав добірку найпопулярніших власних текстів, які обирав наш читач
2023 рік у текстах «Главкома». Що обрав наш читач підсумки року
31 грудня, 2023, 15:15
За словами міністра, достатні обсяги техніки та боєприпасів, технічного обслуговування та запасних частин «є критично важливою складовою успіху»
Засідання «Рамштайн»: Умєров повідомив, що потрібно ЗСУ для прориву на фронті
23 сiчня, 17:09
Президент Польщі різко розкритикував Євросоюз
Президент Польщі різко розкритикував «політичну гру» Євросоюзу
22 сiчня, 09:43
23 січня відбулося засідання Контактної групи з оборони України у форматі «Рамштайн-18»
Пентагон повідомив, скільки коштів коаліція «Рамштайн» виділила Україні
24 сiчня, 03:15

Політика

Падіння Іл-76: Держдеп повідомив, що ускладнює розслідування
Падіння Іл-76: Держдеп повідомив, що ускладнює розслідування
Допомога Україні від США «висить на волосині» через вплив Трампа – Financial Times
Допомога Україні від США «висить на волосині» через вплив Трампа – Financial Times
США готуються посилити санкції проти Лукашенка
США готуються посилити санкції проти Лукашенка
Помічник держсекретаря США повідомив, доки Росія має намір вести війну
Помічник держсекретаря США повідомив, доки Росія має намір вести війну
США непокоються через можливу «смертоносну акцію» з боку КНДР – NYT
США непокоються через можливу «смертоносну акцію» з боку КНДР – NYT
Допомога Україні: Британія в ОБСЄ звернулась до союзників із закликом
Допомога Україні: Британія в ОБСЄ звернулась до союзників із закликом

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
284K
Падіння Іл-76. Росія висунула Україні ультиматум
104K
В Угорщині відбулась спроба держперевороту
56K
Заява ООН щодо катастрофи Іл-76, угода про безпеку кордону США: головне за ніч
46K
Падіння літака Іл-76. У Білгородський морг доставили тільки п'ять тіл – ГУР
36K
Влада Львівщини замітає сліди співпраці з сімейством Гринкевичів
27K
Соратник президента заперечив, що Конституція забороняє громадянам України мати паспорти інших країн

Новини

На Мар’їнському напрямку різко зросла кількість ворожих атак – Генштаб
Сьогодні, 07:10
Заява ООН щодо катастрофи Іл-76, угода про безпеку кордону США: головне за ніч
Сьогодні, 07:01
Опади, місцями ожеледиця та сильний вітер: прогноз погоди на 26 січня
Сьогодні, 05:45
День працівника Держаудитслужби. Які свята відзначаємо 26 січня
Сьогодні, 00:10
Валютні обмеження стримують розвиток української економіки – глава Секретаріату Ради підприємців при уряді
Вчора, 21:08
БФ молодіжної ініціативи «Надія» та Фонд Дениса Парамонова передали «штучну нирку» до лікарні на Донеччині
Вчора, 19:54

Прес-релізи

У столиці відбудеться терапевтична зустріч однодумців для Захисників та Захисниць
У столиці відбудеться терапевтична зустріч однодумців для Захисників та Захисниць
16 сiчня, 12:41
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua