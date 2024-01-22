Лукашенко анонсував нові переговори із Путіним

Переговори Путіна та Лукашенка відбудуться перед засіданням Вищої держради Союзної держави

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що проведе переговори з російським колегою Володимиром Путіним перед засіданням Вищої державної ради Союзної держави, пишуть росЗМІ. Він додав, що зустріч пройде у форматі «віч-на-віч».

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Напередодні (засідання Вищої державної ради – «Главком») ми з Володимиром Володимировичем проведемо переговори у форматі «один на один», – заявив Лукашенко.

У ході зустрічі в Мінську з держсекретарем Союзної держави Дмитром Мезенцевим Лукашенко зазначив, що переговори стосуватимуться принципових питань поточного порядку денного. Він додав, що у разі наявності будь-яких доповнень до заявлених тем, відповідні пропозиції будуть внесені на засіданні Вищої держради.

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Нагадаємо, самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко нещодавно уже літав до Путіна. Так, він їздив із робочим візитом до Росії 25 грудня.

Зазначимо, президент Білорусі регулярно відвідує Росію та свого друга Путіна з офіційними візитами і є його спільником у міжнародних злочинах. Понад 2400 українських дітей, віком від 6 до 17 років, було вивезено до 13 установ на території Білорусі після повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Про це йдеться у дослідженні Єльського університету, повідомляє Reuters.

Раніше самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що майже не користується сучасними технологіями, зокрема мобільним зв'язком, бо боїться стати об'єктом стеження. Про це пише газета «Наша ніва».

На зустрічі з робітниками китайського заводу Geely, який розташований поблизу білоруського міста Борисова, він заявив, що мобільний телефон щомиті контролює людину. «Дехто з нас ображається: немає свободи слова, чогось не вистачає. Мобільний телефон контролює вас щомиті, коли ви носите його в кишені. З цим телефоном можна знищити будь-яку людину», – сказав Лукашенко. За словами президента Білорусі, він розмовляє мобільним телефоном близько однієї хвилини на місяць.