США звернулися по допомогу до Китаю через хуситів – FT

Червоне море є критично важливим маршрутом для китайського експорту в Європу

Американські високопосадовці неодноразово зверталися до китайських політиків щодо недопущення розпалювання напруги на Близькому Сході

США звернулися до Китаю з проханням допомогти захистити торговельні судна у Червоному морі від атак єменських хуситів, яких підтримує Іран. Про це пише видання Financial Times.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Видання зазначає, що американські високопосадовці, серед яких були радник з національної безпеки Джейк Салліван та держсекретар Ентоні Блінкен, упродовж трьох останніх місяців неодноразово зверталися до китайських політиків, щоб ті попередили Іран про недопущення розпалювання напруги на Близькому Сході.

Це, зокрема, відбувалося і напередодні саміту в Сан-Франциско. Тоді офіційні особи США неодноразово закликали Китай використати всі важелі впливу на Іран, який підтримує угруповання в Іраку та Сирії, що також завдають ударів по американських військових базах.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Зараз американська сторона не бачить, щоб Пекін чинив якийсь тиск на Іран для стримування хуситів.

Червоне море є критично важливим маршрутом для китайського експорту в Європу, тож Вашингтон сподівався, що Китай вживе відповідних заходів, бо розглядатиме напади хуситів як загрозу своїм комерційним інтересам.

Посольство Китаю в США заявило, що Пекін стурбований «ескалацією напруженості» в Червоному морі. Там зазначили, що це море служить спільним інтересам міжнародної спільноти та що Китай закликає «відповідні сторони відігравати конструктивну і відповідальну роль у збереженні безпеки й стабільності в Червоному морі».

Нагадаємо, у ніч на 12 січня Сполучені Штати та Велика Британія завдали ударів по об’єктах хуситів в Ємені. Єменські ЗМІ повідомляли про інтенсивні авіаудари по декількох містах. Було атаковано об'єкти у Ємені, що використовувались для зберігання зброї та навчання хуситів. Удари по угрупованню хуситів нанесено американськими та британськими літаками, а також ракетами наземного нападу «Томагавк».

Будь ласка, читайте текст після реклами

Пізніше Джо Байден підтвердив атаку на об'єкти хуситів у Ємені. За його словами, нанесені удари є прямою відповіддю на атаки хуситів на міжнародні морські судна в Червоному морі.

Раніше президент Сполучених Штатів Джо Байден заявив, що США надіслали Ірану приватне повідомлення щодо хуситів у Ємені.

Військово-морські сили США 11 січня захопили судно біля берегів Сомалі, яке постачало іранську зброю для хуситів в Ємені. Це перша конфіскація компонентів для балістичних та крилатих ракет іранського виробництва з початку атак хуситів на судна у Червоному морі 19 листопада. Судно затопили. Наразі шукають двох американських військовослужбовців, які брали участь в операції.

До слова, адміністрація президента США Джо Байдена розробляє стратегію для проведення тривалої військової операції проти хуситів у Ємені, оскільки низка завданих ударів не змогла зупинити напади угруповання на іноземні судна в Червоному морі.