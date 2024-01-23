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Засідання «Рамштайн»: Умєров повідомив, що потрібно ЗСУ для прориву на фронті

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Засідання «Рамштайн»: Умєров повідомив, що потрібно ЗСУ для прориву на фронті
За словами міністра, достатні обсяги техніки та боєприпасів, технічного обслуговування та запасних частин «є критично важливою складовою успіху»
фото з відкритих джерел

Рустем Умєров: «У 2024 році оборонні технології матимуть центральну роль у порядку денному Міністерства оборони»

Для прориву Україні на фронті, ЗСУ потрібні інновації та значний технологічний прогрес. Про це заявив міністр оборони Україна Рустем Умєров на сьогоднішньому засіданні Контактної групи з оборони України у форматі «Рамштайн», повідомляє пресслужба Міноборони України.

За словами міністра, достатні обсяги техніки та боєприпасів, технічного обслуговування та запасних частин «є критично важливою складовою успіху». «Але для прориву потрібні інновації та значний технологічний прогрес. Саме тому у 2024 році оборонні технології матимуть центральну роль у порядку денному Міністерства оборони», – зазначив Умєров.

Також міністр висловив вдячність усім країнам-партнерам, які підтримують Сили оборони України, зокрема, у розвитку коаліцій спроможностей. Водночас він наголосив на критичній необхідності нарощувати довгострокові пакети військової допомоги.

Зазначається, що міністерство готове співінвестувати в технології та спільне виробництво, ділитися «бойовим досвідом, сприяти укладенню довгострокових контрактів із зацікавленими компаніями».

На 18-му «Рамштайні» до складу української делегації окрім Умєрова також увійшли:

  • генерал-лейтенант Олександр Павлюк – перший заступник глави МОУ,
  • генерал Валерій Залужний – Головнокомандувач ЗСУ,
  • генерал-лейтенант Сергій Шаптала – начальник Генерального штабу ЗСУ,
  • генерал-лейтенант Кирило Буданов – начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони,
  • Роман Машовець – заступник Керівника Офісу Президента,
  • генерал-майор Вадим Скібіцький – заступник Начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони.
    «Рамштайн-18»

Раніше повідомлялося, що сьогодні, 23 січня, розпочалося засідання Контактної групи з оборони України у форматі «Рамштайн-18», яке відкрив міністр оборони США Ллойд Остін.

Теги: Рустем Умєров США війна

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