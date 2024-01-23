Засідання «Рамштайн»: Умєров повідомив, що потрібно ЗСУ для прориву на фронті

За словами міністра, достатні обсяги техніки та боєприпасів, технічного обслуговування та запасних частин «є критично важливою складовою успіху»

Рустем Умєров: «У 2024 році оборонні технології матимуть центральну роль у порядку денному Міністерства оборони»

Для прориву Україні на фронті, ЗСУ потрібні інновації та значний технологічний прогрес. Про це заявив міністр оборони Україна Рустем Умєров на сьогоднішньому засіданні Контактної групи з оборони України у форматі «Рамштайн», повідомляє пресслужба Міноборони України.

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За словами міністра, достатні обсяги техніки та боєприпасів, технічного обслуговування та запасних частин «є критично важливою складовою успіху». «Але для прориву потрібні інновації та значний технологічний прогрес. Саме тому у 2024 році оборонні технології матимуть центральну роль у порядку денному Міністерства оборони», – зазначив Умєров.

Також міністр висловив вдячність усім країнам-партнерам, які підтримують Сили оборони України, зокрема, у розвитку коаліцій спроможностей. Водночас він наголосив на критичній необхідності нарощувати довгострокові пакети військової допомоги.

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Зазначається, що міністерство готове співінвестувати в технології та спільне виробництво, ділитися «бойовим досвідом, сприяти укладенню довгострокових контрактів із зацікавленими компаніями».

На 18-му «Рамштайні» до складу української делегації окрім Умєрова також увійшли:

генерал-лейтенант Олександр Павлюк – перший заступник глави МОУ,

генерал Валерій Залужний – Головнокомандувач ЗСУ,

генерал-лейтенант Сергій Шаптала – начальник Генерального штабу ЗСУ,

генерал-лейтенант Кирило Буданов – начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони,

Роман Машовець – заступник Керівника Офісу Президента,

генерал-майор Вадим Скібіцький – заступник Начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони.

«Рамштайн-18»

Раніше повідомлялося, що сьогодні, 23 січня, розпочалося засідання Контактної групи з оборони України у форматі «Рамштайн-18», яке відкрив міністр оборони США Ллойд Остін.