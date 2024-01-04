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США спільно з Південною Кореєю провели військові навчання біля кордону з КНДР

Діана Гасюк
glavcom.ua
США спільно з Південною Кореєю провели військові навчання біля кордону з КНДР
фото: Reuters

Навчання покликані перевірити та підвищити бойову готовність, моделюючи агресію ймовірного супротивника

Війська Південної Кореї та США провели спільні бойові навчання біля кордону з КНДР із використанням важкого озброєння. Про це повідомляє Reuters.

Навчання мотострілецької бригади південнокорейської армії та бронетанкової бригади «Страйкер» армії США покликані перевірити та підвищити бойову готовність, моделюючи агресію ймовірного супротивника.

За повідомленнями південнокорейської армії, навчання тривали тиждень – з 29 грудня до 4 січня. Союзники різко збільшили масштаб та інтенсивність спільних навчань минулого року на тлі ескалації напруженості на Корейському півострові, оскільки Пхеньян зазнав як балістичних ракет великої дальності, так і тактичної зброї, призначеної для поразки цілей у Тихому океані.

У спільних навчаннях було задіяно понад 110 одиниць бойової техніки, включаючи танки південнокорейської армії, зенітну артилерію та бойові землерийні машини, а також американську штурмову авіацію та бойові броньовані машини.

Раніше повідомлялося, що Південна Корея має намір змусити КНДР відчути, що її безрозсудна поведінка стане прелюдією до її власного руйнування

Як відомо, північнокорейський диктатор Кім Чен Ин наказав своїм військовим «дотла знищити» Сполучені Штати та Південну Корею, якщо їх спровокують. Напередодні він пообіцяв посилити національну оборону, щоб впоратися з нібито безпрецедентною конфронтацією зі США.

Раніше Кім Чен Ин наказав військовим прискорити підготовку до війни

Читайте також: Новий ядерний реактор, ракета і зброя для Росії: розкрито план Кім Чен Ина
Теги: США озброєння зброя Південна Корея військові навчання танки диктатор Північна Корея

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