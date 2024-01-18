Кірбі пояснив, чому саме підтримка США є настільки важливою для України

Припинення допомоги Україні з боку США може стати прикладом для інших

Роль Сполучених Штатів у глобальній підтримці України є джерелом натхнення для союзників та партнерів. Якщо Америка припинить свою допомогу, інші країни можуть перейняти цей приклад. Про це заявив координатор Ради нацбезпеки США Джон Кірбі, передає «Укрінформ».

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«Ми вдячні за підтримку, яку понад 50 країн продовжують надавати Україні. Кожна нація сама вирішує, як це має виглядати, і що є доцільним. Це – суверенні рішення», – сказав представник Білого дому.

Кірбі підкреслив, що глобальна підтримка України є величезною. Однак, якщо Конгрес США не зможе ухвалити нового масштабного пакета, це змінить ситуацію в міжнародному контексті.

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«Я думаю, можна очікувати, як деякі країни підуть за прикладом Сполучених Штатів, якщо ми просто все згорнемо, не зможемо затвердити фінансування та приймемо рішення, що більше нічого не надаватимемо Україні», – зазначив Кірбі.

За його словами, американське лідерство в цьому питанні «має значення».

Як повідомлялося, президент Сполучених Штатів Джо Байден в середу, 17 січня, провів зустріч із представниками Конгресу, на якій обговорив із представниками Конгресу надання фінансової та військової підтримки України. Очільник Білого дому закликав конгресменів оперативно схвалити допомогу Україні та наголосив на важливості посилення захисту кордону від нелегальних мігрантів з Мексики.

Як відомо, лідер республіканської меншості у Сенаті Мітч Макконнелл припускає, що сенатори розглянуть двопартійну угоду про фінансування України та безпеки кордонів наступного тижня.

Спікер Палати представників Конгресу США Майк Джонсон заявив, що питання щодо необхідності подальшої фінансової підтримки України в США може бути розглянуте тільки після вирішення кризи на кордоні з Мексикою.