У Польщі затримано білоруську шпигунку
Жінка підозрюється у співпраці з КДБ Білорусі
Наприкінці минулого року співробітники Агентства внутрішньої безпеки (ABW) Польщі затримали у Варшаві громадянку Білорусі за підозрою у співпраці з КДБ Білорусі. Про це повідомляє RMF24.
За версією слідства, затримана 20 грудня 2023 року жінка шпигувала на користь білоруської спецслужби – Комітету державної безпеки Республіки Білорусь. Протягом кількох місяців вона надавала цій службі інформацію про представників білоруської діаспори, які проживають у Польщі, а також організації, що об’єднують білорусів і поляків білоруської національності.
Співробітники ABW зафіксували носії інформації.
Звинувачення жінці висунув прокурор Мазовецького відділу Департаменту боротьби з організованою злочинністю та корупцією Національної прокуратури у Варшаві.
Білорусці загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років.
Суд постановив арештувати жінку на три місяці.
До слова, поліція Норвегії затримала російського шпигуна, що працював в Університеті міста Тромсе під вигаданим ім'ям. Слідчі встановили, що підозрюваний мав підроблені документи на ім'я громадянина Бразилії, хоча насправді є агентом російської розвідки.
Раніше голова Федерального бюро розслідувань (ФБР) розповів про загрозу російських шпигунів у США.
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