У Польщі затримано білоруську шпигунку

Жінка підозрюється у співпраці з КДБ Білорусі

Наприкінці минулого року співробітники Агентства внутрішньої безпеки (ABW) Польщі затримали у Варшаві громадянку Білорусі за підозрою у співпраці з КДБ Білорусі. Про це повідомляє RMF24.

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За версією слідства, затримана 20 грудня 2023 року жінка шпигувала на користь білоруської спецслужби – Комітету державної безпеки Республіки Білорусь. Протягом кількох місяців вона надавала цій службі інформацію про представників білоруської діаспори, які проживають у Польщі, а також організації, що об’єднують білорусів і поляків білоруської національності.

Співробітники ABW зафіксували носії інформації.

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Звинувачення жінці висунув прокурор Мазовецького відділу Департаменту боротьби з організованою злочинністю та корупцією Національної прокуратури у Варшаві.

Білорусці загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років.

Суд постановив арештувати жінку на три місяці.

До слова, поліція Норвегії затримала російського шпигуна, що працював в Університеті міста Тромсе під вигаданим ім'ям. Слідчі встановили, що підозрюваний мав підроблені документи на ім'я громадянина Бразилії, хоча насправді є агентом російської розвідки.

Раніше голова Федерального бюро розслідувань (ФБР) розповів про загрозу російських шпигунів у США.