Головна Світ Соціум
search button user button menu button

У Польщі затримано білоруську шпигунку

Оксана Воронцова
glavcom.ua
У Польщі затримано білоруську шпигунку
Шпигунку затримали співробітники Агентства внутрішньої безпеки Польщі
фото ілюстративне

Жінка підозрюється у співпраці з КДБ Білорусі

Наприкінці минулого року співробітники Агентства внутрішньої безпеки (ABW) Польщі затримали у Варшаві громадянку Білорусі за підозрою у співпраці з КДБ Білорусі. Про це повідомляє RMF24.

За версією слідства, затримана 20 грудня 2023 року жінка шпигувала на користь білоруської спецслужби – Комітету державної безпеки Республіки Білорусь. Протягом кількох місяців вона надавала цій службі інформацію про представників білоруської діаспори, які проживають у Польщі, а також організації, що об’єднують білорусів і поляків білоруської національності.

Співробітники ABW зафіксували носії інформації.

Звинувачення жінці висунув прокурор Мазовецького відділу Департаменту боротьби з організованою злочинністю та корупцією Національної прокуратури у Варшаві. 

Білорусці загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років.

Суд постановив арештувати жінку на три місяці.

До слова, поліція Норвегії затримала російського шпигуна, що працював в Університеті міста Тромсе під вигаданим ім'ям. Слідчі встановили, що підозрюваний мав підроблені документи на ім'я громадянина Бразилії, хоча насправді є агентом російської розвідки.

Раніше голова Федерального бюро розслідувань (ФБР) розповів про загрозу російських шпигунів у США.

Теги: Білорусь Польща шпигун

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Військове містечко Південного оперативного командування буде побудоване на базі п'ятьох занедбаних дитячих таборів
Білорусь будує військове містечко поблизу українського кордону – «Гаюн»
13 грудня, 2023, 19:28
Виконавча рада МОК ухвалила рішення допустити спортсменів із Росії та Білорусі до Олімпіади
Беленюк хоче запросити лобістів Росії у Міжнародному олімпійському комітеті до України
17 грудня, 2023, 10:11
Кількість нової групи викрадених українських дітей, які прибули до Білорусі невідома
Нова група депортованих українських дітей прибула до Білорусі – AP
29 грудня, 2023, 16:10
Лукашенко підписав правки до закону про президента
Лукашенко заборонив судити себе після складання повноважень
4 сiчня, 14:13
На території Білорусі можуть перебувати тисячі депортованих окупантами українських дітей
Окупанти депортують українських дітей через Білорусь – омбудсмен
28 грудня, 2023, 06:30
Пошта Латвії вимушено читає всю кореспонденцію яку відправляють до РФ чи Білорусі
Пошта Латвії прискіпливо перевіряє відправлення, що прямують до двох країн
26 грудня, 2023, 11:25
У Північній операційній зоні відбувається нарощування оборонних спроможностей
На кордоні з Білоруссю ситуація може змінитися, ЗСУ готуються (фото)
23 грудня, 2023, 08:43
Точне місце будівництва офіційно не розголошується
Білорусь будує нове військове містечко поблизу українського кордону (фото)
8 сiчня, 22:19
ЗМІ назвали ймовірне місце розміщення ядерного озброєння РФ у Білорусі
WSJ: Путін розгортає ядерну зброю в Білорусі біля кордонів НАТО
8 сiчня, 14:23

Соціум

У Польщі затримано білоруську шпигунку
У Польщі затримано білоруську шпигунку
Хусити здійснили одну з найбільших атак у Червоному морі
Хусити здійснили одну з найбільших атак у Червоному морі
Ніч у Росії була гучною: окупанти заявили про атаку безпілотників
Ніч у Росії була гучною: окупанти заявили про атаку безпілотників
Росіяни дізналися строк повернення додому мобілізованих на війну в Україну
Росіяни дізналися строк повернення додому мобілізованих на війну в Україну
«Вагнерівці» тренують спецназ і військових Білорусі – ISW
«Вагнерівці» тренують спецназ і військових Білорусі – ISW
Time назвав «розділену Україну» одним із 10 глобальних ризиків 2024 року
Time назвав «розділену Україну» одним із 10 глобальних ризиків 2024 року

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
186K
Окупанти тисячами беруть у полон мирних українців: стали відомі справжні причини
77K
Біженці штурмують Німеччину: з якої країни прохачів притулку найбільше
69K
Генерал Годжес повідомив, яку послугу Конгрес США може зробити Кремлю
49K
Дружина Віталія Білоножка повідомила причину його смерті
38K
Помер Народний артист України Віталій Білоножко
24K
Група компаній «Нова пошта» змінює назву

Новини

Авіація ЗСУ вдарила по дев’ятьох базах окупантів – Генштаб
Сьогодні, 07:14
Заворушення в Еквадорі, росіяни завдали ударів по Харкову: головне за ніч
Сьогодні, 07:00
Хмарно, переважно без опадів: прогноз погоди на 10 січня
Сьогодні, 04:40
10 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:24
Постачальниця Мінооборони відреагувала на інформацію про готельний бізнес в Хорватії
Вчора, 19:28
Окупанти намагаються вибити ЗСУ з позицій на півдні – Генштаб
Вчора, 06:59

Прес-релізи

У столиці відбудеться терапевтична зустріч для Захисників та Захисниць
У столиці відбудеться терапевтична зустріч для Захисників та Захисниць
9 сiчня, 11:56
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua