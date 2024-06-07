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У Маріуполі РФ планує визнати 20 тис. об'єктів нерухомості безхазяйними

Наталія Порощук
glavcom.ua
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У Маріуполі РФ планує визнати 20 тис. об'єктів нерухомості безхазяйними
По закінченню державного мародерства розподіл квартир перейде від Маріуполя до Донецька
фото з відкритих джерел

Радник міського голови Маріуполя зауважує, що «нові квартири» окрім іпотеки підуть під розселення людям з Бахмуту, Авдіївки

У тимчасово окупованому Маріуполі окупанти планують визнати безхазяйними 20 тис. одиниць нерухомості. Про це повідомляє радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

Андрющенко зазначає, що всі приватні будинки, які треба ремонтувати будуть демонтовані, а квартири віддано до розпорядження «ДНР».

«На практиці це означає, що по закінченню державного мародерства розподіл квартир (вкрадених в нас) перейде від Маріуполя до Донецька. А маріупольці – безхатьки так і залишаться без шансу на розселення», – йдеться у повідомленні.

Радник міського голови Маріуполя зауважує, що «нові квартири» окрім іпотеки підуть під розселення людям з Бахмуту, Авдіївки та інших знищених росіянами міст.

Нагадаємо, що окупанти на заходах демонструють розстріляні трамваї з Маріуполя, які атакувала Росія під час блокади міста. 

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Теги: Маріуполь росія окупанти нерухомість Україна окупація росіяни

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У Маріуполі РФ планує визнати 20 тис. об'єктів нерухомості безхазяйними
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