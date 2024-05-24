Україна закликає запровадити санкції проти президента Федерації спортивної боротьби РФ

Маміашвілі пропонував, щоб російські спортсмени приїхали на Олімпійські ігри у Париж на танках

Маміашвілі заявив, що вважає українців фашистами

Очільник Мінмолодьспорту Матвій Бідний, президент Національного олімпійського комітету України Вадим Гутцайт та президент Асоціації спортивної боротьби України Юрій Копитко відреагували на скандальну новину Главкома про неприйнятні висловлювання президента Федерації спортивної боротьби Росії Михайла Маміашвілі.

Нагадаємо, під час спілкування зі скандинавськими ЗМІ Маміашвілі, коли камери вже були вимкнені заявив, що вважає українців фашистами. Також він зазначив, що російських дітей потрібно захистити від Фінляндії, тому що «найбільш пріоритетним питанням Фінляндії є права трансгендерів».

Українські спортивні чиновники надіслали спільного листа Міжнародному олімпійському комітету (МОК) та Міжнародній федерації боротьби (UWW). Вони наголосили, що вся російська спортивна спільнота є інструментом російської державної політики і спортсмени із російським громадянством не можуть бути нейтральними.

У листі наводяться висловлювання президента Федерації спортивної боротьби Росії Михайла Маміашвілі. Він дозволив собі неприпустимі висловлювання на адресу українців і запропонував, щоб російські спортсмени приїхали на Олімпійські ігри у Париж на танках. Такі заяви суперечать Олімпійській Хартії і сприяють розпалюванню міжнаціональної ворожнечі.

«Україна закликає МОК запровадити персональні дисциплінарні санкції проти Маміашвілі, зокрема розглянути питання про його позбавлення посад у Міжнародній федерації боротьби. Окремо висловлюємо вдячність редакції watchers.media за додаткові докази порушення умов нейтральності. Наша країна наполягає на необхідності заборони участі російських та білоруських спортсменів у будь-якому статусі, поки триває військова агресія проти України», – зазначають автори звернення.