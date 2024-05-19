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Ян Валетов Український письменник-фантаст і журналіст

Поруч із нами завжди буде ворог. І з цим треба звикати жити

glavcom.ua
Навіть якщо найближчим роком між Україною та РФ буде підписано перемир'я, це означатиме лише одне – пролунав гонг між раундами
фото з відкритих джерел

Той, хто вірить росіянам, той явно не в ладах зі здоровим глуздом

Путін заявив, що у Росії немає планів брати Харків. За три дні до вторгнення він і його сумний кінь стверджували, що планів нападу на Україну в Росії немає.

Тому, якщо Путіна каже, що у нього немає плану захоплення Харкова, або Сум, або Чернігова, або Дніпра із Запоріжжям, або Одеси з Миколаєвом, то це зовсім не означає, що таких планів немає.

Це в нього можливості немає. Поки що немає.

Але щойно він вважатиме, що така можливість існує, як плани негайно виникнуть.

Той, хто вірить росіянам, той явно не в ладах зі здоровим глуздом.

І ще додам.

Навіть якщо в найближчий рік між Україною і РФ буде підписано припинення вогню і встановиться більш-менш тривале перемир'я, це означатиме тільки одне – пролунав гонг між раундами.

Вони обов'язково спробують знову. Прийдуть – і знову вбиватимуть, розповідаючи про боротьбу з нацизмом, споконвічно російські території та історичну справедливість. Неважливо, що вони будуть говорити, щоб виправдати руйнування і вбивства.

Вони завжди брешуть і вбивають. Вбивають і брешуть.

Є білкова форма життя, імовірно, може існувати кремнієва або життя на основі якоїсь металевої сполуки.

А є життя на основі заподіяння зла оточуючим – і ця форма життя розвинулася поруч із нами, у нас із нею тисячі кілометрів спільного кордону.

І, можливо, я надмірно песимістичний, але, як мені здається, річ тут не в лідері, а саме у формі існування особливої російської матерії, яка видавлює із себе все розумне, гуманне, совісне, що помилково народжується на тій території. Ніщо хороше просто не може вижити в російському отруйному середовищі. Воно або тікає геть, або згорає, розкладається, зникає.

Не варто шукати позбавлення від глибинних нахилів мільйонів у смерті одного, хоч і особливо огидного диктатора. Не варто шукати причину в тому, що є результатом еволюції влади, уявлень про порядність, справедливість тощо.

Від осички не народжуються апельсинки.

Сотня років негативної селекції не дасть у результаті нічого гідного. А після відходу одного негідного, російська еволюція обов'язково заповнить порожнечу ще більшою нікчемою.

Поруч із нами завжди буде ворог. Сильний, підступний, жорстокий і брехливий.

І з цим треба звикати жити.

Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: Харків ворог росія путін

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Ян Валетов

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