Головна Світ Політика
search button user button menu button

WSJ: Україна просить у США дозволу бити американською зброєю по цілях у Росії

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
WSJ: Україна просить у США дозволу бити американською зброєю по цілях у Росії
США надали ракетні комплекси класу «земля-земля» та інші системи озброєнь Atacms за умови, що Україна не буде використовувати їх для ударів по цілях у Росії
фото: Depositphotos

Вашингтон забороняє Києву використовувати зброю американського виробництва на території Росії

Україна звернулася до адміністрації президента США Джо Байдена з проханням допомогти визначити цілі в Росії, по яких Київ міг би завдати удару власною зброєю. Вона також попросила США зняти обмеження на використання наданої американської зброї по військових об'єктах на території Росії. Про це пише The Wall Street Journal з покликанням на американських посадовців.

Такий запит від Києва надійшов нібито у зв’язку з тим, що Росія досягла найбільших територіальних здобутків в Україні за майже 18 місяців на Харківщині. За даними інших посадовців, зроблений минулого тижня запит нині розглядається. 

Якщо США погодяться на прохання Києва, це може означати значну зміну політики адміністрації, яка давно намагається зменшити ризик військової ескалації між Вашингтоном і Москвою, одночасно підтримуючи Україну. 

«Вони справді просили Сполучені Штати про допомогу, щоб завдати удару по Росії. Це стосувалося не систем озброєння, а додаткової допомоги у завданні ударів по росіянах», – сказав генерал військово-повітряних сил США Сі Кей Браун.

Напад Росії на Харківщину на початку цього місяця змусив Україну відволікти війська і ресурси з інших частин країни, що призвело до збільшення навантаження на й без того перевантажені ЗСУ, які вже давно чекають на додаткове озброєння від США. 

Речник Білого дому заявив, що наразі Вашингтон не підтримує надання такої допомоги у виборі цілей або використання американської зброї на території Росії: «Ми не заохочуємо і не дозволяємо здійснювати атаки на території Росії, це наша давня політика». 

Як пише видання, США надали ракетні комплекси класу «земля-земля» та інші системи озброєнь Atacms за умови, що Україна не буде використовувати їх для ударів по цілях у Росії. Це застереження, на яке Київ погодився як на умову отримання зброї, мало на меті зменшити ризик переростання конфлікту у пряме протистояння між США та РФ. 

Міністерство закордонних справ Росії у вересні 2022 року попередило, що США «перетнуть червону лінію» і будуть вважатися прямою стороною конфлікту в очах Кремля, якщо постачатимуть Києву ракети більшої дальності. 

Однак з того часу Росія звернулася до Північної Кореї по балістичні ракети, а до Ірану – по безпілотники, і використовувала цю зброю для атак на українську інфраструктуру.

Нині ж країна-агресорка перекидає свої сили і засоби на північний схід України з безпечної території поблизу та посилює атаки на Харківщину.

Нагадаємо, заступниця речника міноборони США Сабріна Сінгх заявила, що озброєння, яке США надають Україні, слід використовувати в межах української території. «Ми не змінили нашої позиції. Ми вважаємо, що обладнання, спроможності, які ми надаємо Україні, які інші країни надають Україні, мають бути використані для повернення української суверенної території», – відповіла Сінгх. 

Водночас протягом свого візиту до Києва державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що Сполучені Штати «не заохочують» удари американською зброєю за межами України, але Україна «повинна сама ухвалити рішення» щодо того, як вона збирається вести цю війну.

Як повідомлялося, українські чиновники намагаються змусити адміністрацію Байдена зняти заборону на використання американської зброї для завдання ударів по Росії. Вони заявляють, що ця політика утримує Україну від атак на позиції росіян, коли вони готуються до маршу на Харків.

Президент України Володимир Зеленський нагадав, що зброю, яку надають союзники, Україна використовує не для наступу, а для захисту.

Читайте також: Ще рано говорити про ефект наданої допомоги Україні від США – Остін
Теги: росія США зброя війна Україна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Рішення про розрив стосунків треба приймати не з позиції того, як це оцінить оточення, а і з позиції себе, як особистості, яка хоче бути щасливою і має на це право
Розлучення під час війни. Як пережити? Соціум
11 травня, 16:15
Так звана «макаронна справа» – один з перших відкритих для громадськості кейсів про те, як профільні міністерства імовірно зловживали з гуманітаркою на початку повномасштабної війни
«Макаронна справа» Висоцького. Скелети у шафі нового шефа Мінагро Резонанс
15 травня, 07:00
Трамп назвав спікера Палати представників Джонсона (на фото) «хорошою людиною» після ухвалення законопроєкту про допомогу Україні
Трамп похвалив Джонсона після голосування за допомогу Україні
23 квiтня, 21:14
Обладнання, ймовірно, не прибуде в Україну протягом кількох років
США готують пакет військової допомоги Україні на $6 млрд – Politico
26 квiтня, 02:18
Президент Китаю каже, що Пекін підтримує збалансовану, ефективну та стійку архітектуру безпеки в Європі
Лідер Китаю розповів про своє бачення Глобального мирного саміту
7 травня, 15:33
Очільник польської дипломатії сподівається, що союзники окреслять практичні кроки для зміцнення безпеки України
Сікорський пояснив, як Путін може завершити війну за 5 хв
6 травня, 10:11
Латвія хоче передавати Україні дрони і радіолокаційні системи захисту власного виробництва
Латвія передаватиме Україні дрони власного виробництва – посол
11 травня, 14:39
США планують направити конфісковані російські активи на фінансування відновлення України
Блінкен розповів про плани щодо заморожених російських активів у США
15 травня, 08:18
Відключення світла в Україні та замах на словацького прем'єра. Головне за 15 травня
Відключення світла в Україні та замах на словацького прем'єра. Головне за 15 травня
15 травня, 21:00

Політика

Макрон запросив росіян на річницю висадки в Нормандії. Реакція Білого дому
Макрон запросив росіян на річницю висадки в Нормандії. Реакція Білого дому
РФ загрожуватиме світові навіть після завершення війни. НАТО зробило тривожну заяву
РФ загрожуватиме світові навіть після завершення війни. НАТО зробило тривожну заяву
WSJ: Україна просить у США дозволу бити американською зброєю по цілях у Росії
WSJ: Україна просить у США дозволу бити американською зброєю по цілях у Росії
Салліван відвідає Ізраїль і Саудівську Аравію: відома мета візиту
Салліван відвідає Ізраїль і Саудівську Аравію: відома мета візиту
Білий дім відреагував на обійми Сі і Путіна
Білий дім відреагував на обійми Сі і Путіна
Кишинів скасує відповідальність для молдовських добровольців, які воюють на боці України – джерело
Кишинів скасує відповідальність для молдовських добровольців, які воюють на боці України – джерело

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
85K
Топінамбур для Китаю: як Сі Цзіньпін елегантно поставив Путіна на місце
72K
Загинула разом із коханим під час виконання бойового завдання. Згадаймо Оксану Демчук
49K
День вишиванки. «Слуги народу» влаштували акт «сепаратизму» у Київраді
40K
Мобілізація в Україні 2024: відстрочка, бронювання та покарання
20K
Позбавлення волі не буде? Депутат хоче пом'якшити відповідальність для ухилянтів
16K
«Я не є чиїмось ротом». Безугла прокоментувала зв'язки з Єрмаком

Новини

Атака на Харків та Одесу. Відновлення консульських послуг для чоловіків. Головне за 17 травня
Вчора, 21:23
Повертатись чи ні? Відбулася прем’єра документального фільму про біженців та демографічну ситуацію в Україні
Вчора, 19:29
Бізнес просить НБУ переглянути умови та ліміти зі сплати дивідендів та старих боргах – ЕВА
Вчора, 17:15
Усик подякував ветеранам за підтримку в Ер-Ріаді
Вчора, 16:50
Фронтовик із «Запоріжсталі» пояснив, яка допомога потрібна вереранам
Вчора, 14:20
Україна має отримати заморожені $300 млрд без перемовин з Росією – експерт
Вчора, 14:03

Прес-релізи

Російські активи – Україні. У столиці пройде онлайн-дискусія щодо заморожених грошей РФ
Російські активи – Україні. У столиці пройде онлайн-дискусія щодо заморожених грошей РФ
16 травня, 13:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua