WSJ: Україна просить у США дозволу бити американською зброєю по цілях у Росії

США надали ракетні комплекси класу «земля-земля» та інші системи озброєнь Atacms за умови, що Україна не буде використовувати їх для ударів по цілях у Росії

Вашингтон забороняє Києву використовувати зброю американського виробництва на території Росії

Україна звернулася до адміністрації президента США Джо Байдена з проханням допомогти визначити цілі в Росії, по яких Київ міг би завдати удару власною зброєю. Вона також попросила США зняти обмеження на використання наданої американської зброї по військових об'єктах на території Росії. Про це пише The Wall Street Journal з покликанням на американських посадовців.

Такий запит від Києва надійшов нібито у зв’язку з тим, що Росія досягла найбільших територіальних здобутків в Україні за майже 18 місяців на Харківщині. За даними інших посадовців, зроблений минулого тижня запит нині розглядається.

Якщо США погодяться на прохання Києва, це може означати значну зміну політики адміністрації, яка давно намагається зменшити ризик військової ескалації між Вашингтоном і Москвою, одночасно підтримуючи Україну.

«Вони справді просили Сполучені Штати про допомогу, щоб завдати удару по Росії. Це стосувалося не систем озброєння, а додаткової допомоги у завданні ударів по росіянах», – сказав генерал військово-повітряних сил США Сі Кей Браун.

Напад Росії на Харківщину на початку цього місяця змусив Україну відволікти війська і ресурси з інших частин країни, що призвело до збільшення навантаження на й без того перевантажені ЗСУ, які вже давно чекають на додаткове озброєння від США.

Речник Білого дому заявив, що наразі Вашингтон не підтримує надання такої допомоги у виборі цілей або використання американської зброї на території Росії: «Ми не заохочуємо і не дозволяємо здійснювати атаки на території Росії, це наша давня політика».

Як пише видання, США надали ракетні комплекси класу «земля-земля» та інші системи озброєнь Atacms за умови, що Україна не буде використовувати їх для ударів по цілях у Росії. Це застереження, на яке Київ погодився як на умову отримання зброї, мало на меті зменшити ризик переростання конфлікту у пряме протистояння між США та РФ.

Міністерство закордонних справ Росії у вересні 2022 року попередило, що США «перетнуть червону лінію» і будуть вважатися прямою стороною конфлікту в очах Кремля, якщо постачатимуть Києву ракети більшої дальності.

Однак з того часу Росія звернулася до Північної Кореї по балістичні ракети, а до Ірану – по безпілотники, і використовувала цю зброю для атак на українську інфраструктуру.

Нині ж країна-агресорка перекидає свої сили і засоби на північний схід України з безпечної території поблизу та посилює атаки на Харківщину.

Нагадаємо, заступниця речника міноборони США Сабріна Сінгх заявила, що озброєння, яке США надають Україні, слід використовувати в межах української території. «Ми не змінили нашої позиції. Ми вважаємо, що обладнання, спроможності, які ми надаємо Україні, які інші країни надають Україні, мають бути використані для повернення української суверенної території», – відповіла Сінгх.

Водночас протягом свого візиту до Києва державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що Сполучені Штати «не заохочують» удари американською зброєю за межами України, але Україна «повинна сама ухвалити рішення» щодо того, як вона збирається вести цю війну.

Як повідомлялося, українські чиновники намагаються змусити адміністрацію Байдена зняти заборону на використання американської зброї для завдання ударів по Росії. Вони заявляють, що ця політика утримує Україну від атак на позиції росіян, коли вони готуються до маршу на Харків.

Президент України Володимир Зеленський нагадав, що зброю, яку надають союзники, Україна використовує не для наступу, а для захисту.