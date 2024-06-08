Білий дім: Зеленський поділився з Байденом «дуже відвертою оцінкою» ситуації на фронті

Кірбі зазначив, що не вдаватиметься до більш детальних подробиць розмови президентів

Під час переговорів президентів України і США у Парижі Володимир Зеленський поділився дуже відвертою оцінкою ситуації на полі бою. Про це заявив радник Білого дому Джон Кірбі, пише «Укрінформ».

«Він поділився з президентом Байденом дуже відвертою оцінкою того, що відбувається, а також тиску, який вони (в Україні – ред.) продовжують відчувати, особливо на сході, на Донбасі», – зауважив представник Білого дому.

Кірбі зазначив, що не вдаватиметься до більш детальних подробиць розмови президентів та не говоритиме про речі, «які можуть ускладнити оборону України на полі бою».

Водночас, радник Білого дому підкреслив, що надані США пакети допомоги для ЗСУ вже дозволили українській стороні отримати певні переваги та змогли зашкодити просуванню російських військ, особливо в районі Харкова. Тим не менше, за його словами, потрібно ще докласти чималих зусиль, щоби відкинути росіян назад.

«І президент (Байден – ред.) – як ви чули публічно – він, звісно, зробив це також у приватному порядку й запевнив президента Зеленського, що вони й надалі матимуть нашу підтримку», – сказав Кірбі.

Нагадаємо, 7 червня, у Парижі глава України Володимир Зеленський провів зустріч із президентом США Джозефом Байденом. Про це повідомляє Офіс президента.

Під час зустрічі президенти обговорили оборонні спроможності України. Також глава України наголосив на важливості посилення захисту Харківщини та пришвидшенні постачання у межах нових пакетів військової допомоги від США. Лідери двох держав обговорили процес підготовки до підписання двосторонньої безпекової угоди.

Як повідомлялося, Байден під час зустрічі із президентом України Володимиром Зеленським у Франції оголосив про виділення нового пакета військової допомоги Україні. Йдеться про озброєння на суму 225 мільйонів доларів. Повідомляється, що нова допомога від США, за інформацією ЗМІ, зокрема міститиме: боєприпаси для реактивних артилерійських систем HIMARS; мінометні системи й артилерійські снаряди; ракети для систем протиповітряної оборони HAWK та інше.