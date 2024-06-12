США посилюють санкції проти тих, хто сприяє виробництву зброї в Росії

Санкції будуть націлені на організації та мережі, які допомагають РФ купувати речі, необхідні для війни

Джон Кірбі: «Ми продовжимо збільшувати тиск на російську машину війни»

Адміністрація США анонсувала запровадження цього тижня разом з іншими країнами G7 нового пакета санкцій проти російської воєнної машини та всіх, хто сприяє виробництву зброї в РФ. З відповідною заявою виступив у четвер під час онлайн-брифінгу радник Білого дому Джон Кірбі, передає Укрінформ.

«Протягом останніх двох з половиною років ми протистояли Путіну в різні способи, запровадивши найсуворіші санкції та заходи експортного контролю, які вводилися коли-небудь проти великих економік», – підкреслив Кірбі.

У цьому контексті він нагадав, що також були знерухомлені суверенні активи РФ, аби позбавити воєнну машину Путіна джерел фінансування.

«Ми продовжимо збільшувати тиск на російську машину війни, і цього тижня оголосимо про запровадження ефективного комплексу нових санкцій та обмежень експортного контролю», – наголосив Кірбі.

Радник уточнив, що ці кроки будуть зроблені на виконання зобов’язань, які лідери G7 взяли на себе.

«Зокрема, це ускладнить фінансовим посередникам підтримку оборонно-промислової бази Росії, а також ще більше обмежить майбутні доходи РФ у ключових секторах», – зазначив представник Білого дому. Санкції будуть націлені на організації та мережі, які допомагають РФ купувати речі, необхідні для війни.

До слова, Євросоюз працює вже над 14 пакетом санкцій, але існуючі заборони досі не завадили Росії заробляти мільярди доларів та продовжувати протиправну та жорстоку агресію проти України. Саме тому ЄС має діяти жорсткіше, і працювати не тільки над введенням нових санкцій, а й посилювати вже існуючі. Про це йдеться у зверненні до Верховного представника ЄС з питань закордонних справ і політики безпеки Джозефа Борреля від депутатів трьох країн – України, Польщі та Естонії.

Нагадаємо, Сполучені Штати Америки і Європейський союз запровадили санкції проти низки іранських компаній, які пов'язані з розробкою безпілотників та їх передачею Росії.