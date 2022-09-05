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США мають бути готові до припинення існування Росії у нинішньому вигляді, – генерал

Альона Боженко
glavcom.ua
США мають бути готові до припинення існування Росії у нинішньому вигляді, – генерал
Військові цілі США мають включати «деімперіалізацію» РФ
фото ілюстративне

«Ми бачимо початок кінця РФ»

Військові цілі США мають включати «деімперіалізацію» Росії, адже зараз відбувається кінець Росії у її нинішньому вигляді й потрібно бути готовим до цього. Про це повідомив колишнього командувача військами США в Європі Бена Ходжеса.

Генерал прокоментував слова колишнього американського посла у НАТО Курта Волкера про те, що «імперіалістичні війни» Москви проти її сусідів почалися не в Україні, а в Грузії.

«Я думаю, що військові цілі США у цьому конфлікті мають включати «деімперіалізацію» Росії. Мені здається, що ми бачимо початок кінця РФ у її нинішньому вигляді. Ми маємо бути готові до цього», – зазначив Ходжес.

Він додав, що світ не був готовий до розпаду СРСР, тому не варто повторювати помилок минулого.

Нагадаємо, 4 вересня повідомлялося, що Росія готова вести переговори з президентом України Володимиром Зеленським. Умови російської сторони залишаються незмінними  – визнання російського статусу Криму та «незалежності» Донбасу, нейтралітет України, а також «демілітаризація» і «денацифікація».

Раніше Кремль визнав, що Путін боїться їхати на зустріч G20.

До цього стало відомо, що глава української держави Володимир Зеленський може відвідати саміт лідерів G20 на Балі за умови, що туди прилетить російський диктатор Володимир Путін.

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Теги: росія США

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