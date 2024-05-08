Деканоїдзе вважає, що США треба накласти персональні санкції на Іванішвілі, його сім’ю та інших грузинських чиновників

Деканоїдзе: «У 83 наших парламентарів, які проголосували за цей російський закон, діти навчаються у Штатах»

Експрем’єра Грузії та засновника правлячої партії країни «Грузинська мрія» Бідзіну Іванішвілі, а також членів його сім’ї та інших грузинських чиновників треба покарати санкціями. Про це розповіла одна з представниць грузинської опозиції та ексочільниця Нацполіції України Хатія Деканоїдзе в інтерв’ю «Главкому».

«Потрібно накладати санкції персонально на нього, на його сім’ю, на грузинських чиновників… У 83 наших парламентарів, які проголосували за цей російський закон, діти навчаються у Штатах. Син Гарібашвілі (Іраклій Гарібашвілі – голова партії «Грузинська мрія» – «Демократична Грузія» – «Главком») вчиться у найдорожчому університеті у Пенсильванії. Так що для них санкції – це буде дуже болісно», – наголосила політикиня.

Деканоїдзе зазначила, що великі марші були у великих містах країни – Кутаїсі, Батумі, але, на її переконання, попереду на Грузію чекають жорсткі протести.

«Тим часом вже йдуть розмови (в Євросоюзі – «Главком») про скасування візової лібералізації для Грузії. Такі скоординовані дії зможуть допомогти грузинському народу», – резюмувала грузинська опозиціонерка.

Нагадаємо, колишній прем’єр Грузії та засновник правлячої партії країни «Грузинська мрія» Бідзіна Іванішвілі переконаний, що існує масонська глобальна партія, яка хоче його повалити. Деканоїдзе розповіла, що Іванішвілі абсолютно ізольований, не спілкується ні з ким, окрім кількох людей, не має зв’язку із західними партнерами і не дивиться телевізор.

Як повідомлялося, експрем’єр Грузії та засновник правлячої партії країни «Грузинська мрія» Бідзіна Іванішвілі не приховує своїх проросійських настроїв та саботує Захід та грузинський народ. Він робить це, аби монополізувати владу в країні, розповіла в інтерв’ю «Главкому» Хатія Деканоїдзе.