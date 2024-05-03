МЗС звернулось до українців у Грузії на тлі масових протестів у Тбілісі

У Грузії тривають протести проти ухвалення законопроєкту про іноагентів

Громадянам України рекомендують уникати демонстрацій та місць масового скупчення людей у Тбілісі

Міністерство закордонних справ оприлюднило рекомендації для українців у Грузії у зв'язку з протестами проти ухвалення законопроєкту про іноагентів.

Заява була оприлюднена на сторінці зовнішньополітичного відомства у Facebook.

МЗС радить громадянам України уникати відвідування місць масового скупчення людей у місті, не брати участь у демонстраціях, дотримуватись правил перебування у країні та враховувати повідомлення ЗМІ та місцевих органів.

Якщо ж громадянин України потрапив у надзвичайну ситуацію, то йому радять звертатися на гарячу лінію посольства за номером +995 595 082 288.

Інші контакти Посольства України в Грузії:

консульський відділ: +995 322 311 454

адреса електронної пошти: [email protected]

цілодобова «гаряча лінія» МЗС України: +380 44 238 16 57

Правляча партія Грузії «Грузинська мрія» проголосувала у першому читанні проєкт закону про «іноземний вплив». Свої голоси «за» віддали 83 депутати, проти – 0, а депутати від опозиції залишили залу перед голосуванням після словесної суперечки. Натомість 1 травня парламент ухвалив законопроєкт у другому читанні.

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Зазначимо, 15 квітня у Тбілісі розпочалися акції протесту проти закону про іноземних агентів, який викликав обурення Заходу та громадянського суспільства в Грузії.

До слова, спроби в Грузії знову ухвалити закон про «іноагентів» не залишилися без підтримки з Кремля. Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що Грузія – це сусід, тому стабільність та передбачуваність ситуації там лише на користь Росії. За його словами, у Кремлі стежать за ситуацією в Грузії навколо законопроєкту про іноагентів, і наголошують, що протестна реакція грузинської опозиції – безпідставна.

Як повідомлялося, прем'єр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе заявив, що правляча партія «Грузинська мрія» не відмовиться від ухвалення закону «Про прозорість іноземного впливу», який викликав масові протести й критику Заходу. Учора Іраклій Кобахідзе відмовився від візиту до США для обговорення стратегічного партнерства та допомоги. Причиною цьому стала вимога США призупинити розгляд скандального закону про іноагентів. Про це повідомляє МЗС Грузії.