США попередили Грузію про застосування обмежень через закон про іноагентів

США хочуть, аби Грузія продовжила свій мирний шлях до ЄС і до євроатлантичного простору

Помічник державного секретаря США з питань Європи та Євразії Джим О'Браєн заявив, що на Грузію можуть чекати фінансові обмеження в разі, якщо закон про іноагентів не буде відповідати стандартам ЄС. Про це він сказав під час візиту до Тбілісі 14 травня після зустрічі з грузинськими посадовцями, повідомляє SOVA.news.

О'Браєн нагадав, що Сполучені Штати передали Грузії $390 млн допомоги, спрямованої на питання військової оборони, розвиток економіки, будівництво інститутів, зокрема на посилення громадянського суспільства.

«Надання цієї допомоги може постати під сумнівом, якщо зміниться стратегічне партнерство, коли США сприймаються як супротивник, а не союзник», – додав він, натякаючи на ворожу риторику з боку окремих грузинських посадовців.

Також помічник держсекретаря США зазначив, що в разі, якщо закон про іноагентів не буде змінений і якщо міжнародна спільнота побачить, що в Грузії підривається демократія і чиниться насильство проти мирних демонстрантів, то з боку США будуть «певні обмеження».

«Вони стосуватимуться насамперед фінансового боку, по-друге – пересування щодо тих осіб, хто відповідальний за подібні дії. Ми говоримо про це не тому, що хочемо, щоб це сталося», – запевнив О'Браєн.

За його словами, у США хочуть, щоб Грузія продовжила свій мирний шлях до ЄС і до євроатлантичного простору.

Нагадаємо, парламент Грузії в третьому, остаточному читанні ухвалив закон про іноагентів – законопроект «Про прозорість іноземного впливу». За затвердження скандальної ініціативи «Грузинської мрії» проголосували 84 депутати – попри протести десятків тисяч громадян країни, які виходять на акції, і критику міжнародних партнерів Грузії. 30 опозиціонерів проголосували проти.

Президентка Саломе Зурабішвілі раніше пообіцяла, що накладе вето на законопроєкт.

Як повідомлялося, прем’єр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе вважає, що грузинській владі вдасться «примирити позиції» із західними партнерами щодо скандального закону «Про прозорість іноземного впливу» і натякнув на готовність до незначних поступок.