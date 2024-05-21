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Politico: США запропонують підтримку Грузії за відмову від закону про іноагентів

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Politico: США запропонують підтримку Грузії за відмову від закону про іноагентів
Штати пропонуватимуть пакет економічної та безпекової підтримки Тбілісі в разі його відмови від антизахідної риторики
фото: Reuters

США в разі виконання Грузією політичних критеріїв розпочнуть переговори про відкриття преференційного торговельного режиму

Вашингтон може підписати широкий пакет економічної та безпекової підтримки Грузії, якщо уряд країни відмовиться від антизахідної риторики і припинить відступ у сфері прав людини. Про це пише Politico.

Згідно з положеннями проєкту, який має бути представлений у Палаті представників цього тижня, США в разі виконання Грузією політичних критеріїв розпочнуть переговори про відкриття преференційного торговельного режиму та лібералізують візовий режим для грузинів.

Документ також уповноважує Білий дім розробити пакет військової підтримки для країни, включно з «наданням обладнання для безпеки та оборони, що ідеально підходить для територіальної оборони від російської агресії, а також супутні елементи навчання, технічного обслуговування й підтримки операцій».

Для цього США повинні підтвердити, що «Грузія продемонструвала значний і стійкий прогрес у відродженні демократії, про що свідчать, як мінімум, чесні і вільні вибори і збалансоване передвиборче середовище».

Нагадаємо, парламент Грузії в третьому, остаточному читанні ухвалив закон про іноагентів – законопроект «Про прозорість іноземного впливу». За затвердження скандальної ініціативи «Грузинської мрії» проголосували 84 депутати – попри протести десятків тисяч громадян країни, які виходять на акції, і критику міжнародних партнерів Грузії. 30 опозиціонерів проголосували проти.

Президентка Саломе Зурабішвілі як і пообіцяла, наклала вето на скандальний закон про іноагентів. Але парламент може подолати заборону та остаточно схвалити документ.

Як повідомлялося, помічник державного секретаря США з питань Європи та Євразії Джим О'Браєн заявив, що на Грузію можуть чекати фінансові обмеження в разі, якщо закон про іноагентів не буде відповідати стандартам ЄС.

До слова, прем’єр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе вважає, що грузинській владі вдасться «примирити позиції» із західними партнерами щодо скандального закону «Про прозорість іноземного впливу» і натякнув на готовність до незначних поступок.

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Теги: міністр вибори закон Грузія парламент

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