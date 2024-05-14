Грузинський парламент остаточно ухвалив закон про іноагентів

Президентка Саломе Зурабішвілі раніше пообіцяла, що накладе вето на законопроєкт

Парламент Грузії в третьому, остаточному читанні ухвалив закон про іноагентів – законопроект «Про прозорість іноземного впливу». Про це повідомляє «Эхо Кавказа».

За затвердження скандальної ініціативи «Грузинської мрії» проголосували 84 депутати – попри протести десятків тисяч громадян країни, які виходять на акції, і критику міжнародних партнерів Грузії. 30 опозиціонерів проголосували проти.

Президентка Саломе Зурабішвілі раніше пообіцяла, що накладе вето на законопроєкт. Згідно з Конституцією Грузії, президент протягом 10 днів підписує і публікує закон, або з мотивованими зауваженнями повертає до парламенту. У «Грузинської мрії» є достатньо голосів, щоб подолати вето. Якщо і після цього президент не підпише закон, його підписує і публікує голова парламенту.

Терміни, протягом яких парламент має подолати вето президента, у Конституції не вказані. Імовірно, «Мрія» може остаточно затвердити закон у середині червня.

Як повідомлялося, прем’єр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе вважає, що грузинській владі вдасться «примирити позиції» із західними партнерами щодо скандального закону «Про прозорість іноземного впливу» і натякнув на готовність до незначних поступок.

Раніше президентка Грузії Саломе Зурабішвілі знову закликала правлячу партію «Грузинська мрія» відкликати закон про «іноагентів». Зокрема вона озвучила альтернативну пропозицію: відкласти дату набрання чинності закону до 1 листопада, тобто після парламентських виборів 26 жовтня.