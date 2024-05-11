У Грузії проходить багатотисячний мітинг проти закону про «іноагентів» (фото)

Десятки тисяч людей вийшли на мітинг у Тбілісі

На мітинг у Тбілісі вийшли десятки тисяч людей

У Тбілісі, Грузія, проходить багатотисячний мітинг проти ухвалення закону «Про прозорість іноземного впливу». Про це повідомляє Эхо Кавказа.

Видання пише, що учасники акції зібралися в кількох точках міста, звідки рушили на площу Європи у старій частині Тбілісі.

фото: Эхо Кавказа

ЗМІ пишуть, що на мітинг вийшли десятки тисяч людей. Зі сцени до присутніх звертаються противники резонансного законопроєкту. Окрім того, виступають музиканти – кілька композицій уже виконав Ніаз Діасамідзе.

Нагадаємо, що 15 квітня у Тбілісі розпочалися акції протесту проти закону про іноземних агентів, який викликав обурення Заходу та громадянського суспільства в Грузії.

Зазначимо, Іраклій Кобахідзе відмовився від візиту до США для обговорення стратегічного партнерства та допомоги. Причиною цьому стала вимога США призупинити розгляд скандального закону про іноагентів.

До слова, прем'єр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе заявив, що правляча партія «Грузинська мрія» не відмовиться від ухвалення закону «Про прозорість іноземного впливу», який викликав масові протести й критику Заходу.