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Закон про «іноагентів»: протестувальники перекрили рух у центрі Тбілісі

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Закон про «іноагентів»: протестувальники перекрили рух у центрі Тбілісі
Учасники мітингу викрикували: «Так Європі! Ні російському закону!»
фото: Радіо Свобода

Демонстранти планують провести ніч біля будівлі парламенту

12 травня біля будівлі парламенту Грузії у Тбілісі знову зібралися супротивники закону про «іноагентів», автомобільний рух проспектом Руставелі перекрито. Про це повідомляє «Эхо Кавказа».

Демонстранти планують провести ніч біля будівлі парламенту, де 13 травня о 9 ранку має відбутися засідання юридичного комітету, на якому в третьому читанні обговорять законопроєкт «Про прозорість іноземного впливу».

Закон про «іноагентів»: протестувальники перекрили рух у центрі Тбілісі фото 1
фото: Ехо Кавказа
Закон про «іноагентів»: протестувальники перекрили рух у центрі Тбілісі фото 2
фото: Reuters

«Ми збираємося і залишаємося на ніч, бо на ранок 13 травня влада призначила комітетські слухання щодо «російського закону», щоб підготувати його до голосування у третьому читанні… Давайте разом проведемо ніч, а вранці не дозволимо депутатам «Мрії» увійти до будівлі парламенту та продовжувати діяти всупереч волі народу, Євросоюзу та Конституції», – заявили організатори мітингу.

Учасники мітингу викрикували: «Так Європі! Ні російському закону!»

Закон про «іноагентів»: протестувальники перекрили рух у центрі Тбілісі фото 3
фото: Радіо Свобода

Біля будівлі законодавчого органу Грузії мобілізовані додаткові сили поліції. Вони закрили ворота парламенту із внутрішньої сторони металевими загородженнями.

Нагадаємо, президентка Грузії Саломе Зурабішвілі знову закликала правлячу партію «Грузинська мрія» відкликати закон про «іноагентів». Зокрема вона озвучила альтернативну пропозицію: відкласти дату набрання чинності закону до 1 листопада, тобто після парламенських виборів 26 жовтня.

Як повідомлялося, 15 квітня у Тбілісі розпочалися акції протесту проти закону про іноземних агентів, який викликав обурення Заходу та громадянського суспільства в Грузії. 

1 травня парламент Грузії ухвалив у другому читанні законопроєкт «Про прозорість іноземного впливу», або закон про іноагентів, який спровокував масові протести й наразився на критику Заходу. За законопроєкт у другому читанні, як і в першому, проголосували 83 депутати, переважно з провладної «Грузинської мрії», проти були 23 парламентарі.

До слова, рем’єр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе вважає, що грузинській владі вдасться «примирити позиції» із західними партнерами щодо скандального закону «Про прозорість іноземного впливу» і натякнув на готовність до незначних поступок.

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Теги: закон Саломе Зурабішвілі парламент законопроєкт Грузія

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