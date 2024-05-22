Низка країн ЄС хоче забрати у Грузії безвіз через закон про іноагентів – FT

Естонія, Нідерланди, Чехія і Швеція є країнами, що наполягають на обговоренні обмежувальних заходів проти Грузії

Кілька країн ЄС наполягають на санкціях проти Грузії, включно з призупиненням безвізового режиму, якщо там все ж буде ухвалено скандальний закон про іноагентів. Про це стало відомо виданню Financial Times від власних джерел.

Естонія, Нідерланди, Чехія і Швеція наполягають на обговоренні обмежувальних заходів проти Грузії на зустрічі міністрів закордонних справ ЄС наступного тижня.

Як зазначають джерела, Європейські столиці розглядають «різні заходи тиску на грузинський уряд». За словами двох співрозмовників, серед варіантів покарання – скасування безвізового режиму для громадян Грузії, персональні санкції і заморожування фондів ЄС.

Раніше посадовці ЄС неодноразово попереджали, що якщо закон про іноземних агентів буде прийнятий, то це стане серйозною перешкодою для процесу вступу Грузії до ЄС.

Нагадаємо, парламент Грузії в третьому, остаточному читанні ухвалив закон про іноагентів – законопроект «Про прозорість іноземного впливу». За затвердження скандальної ініціативи «Грузинської мрії» проголосували 84 депутати – попри протести десятків тисяч громадян країни, які виходять на акції, і критику міжнародних партнерів Грузії. 30 опозиціонерів проголосували проти.

Президентка Саломе Зурабішвілі як і пообіцяла, наклала вето на скандальний закон про іноагентів. Але парламент може подолати заборону та остаточно схвалити документ.

Як повідомлялося, помічник державного секретаря США з питань Європи та Євразії Джим О'Браєн заявив, що на Грузію можуть чекати фінансові обмеження в разі, якщо закон про іноагентів не буде відповідати стандартам ЄС.