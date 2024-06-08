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США можуть посилити розгортання ядерної зброї: названо причину

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
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США можуть посилити розгортання ядерної зброї: названо причину
За словами секретаря ООН, ядерний ризик є вищим, ніж будь-коли з часів Холодної війни
фото з відкритих джерел

Посилення розгортання ядерної зброї може бути зумовлене загрозами з боку супротивників

У найближчі роки може настати момент, коли Сполученим Штатам Америки доведеться збільшити розгортання стратегічної ядерної зброї. Про це заявив високопосадовець Ради національної безпеки Пранай Вадді, передає «Голос Америки».

За його словами, причиною для такого рішення може стати «зростання загроз з боку супротивників».

Посадовець виступав перед учасниками щорічної зустрічі Асоціації контролю над озброєннями, де зокрема розглядалося питання нерозповсюдження ядерної зброї.

На цій зустрічі в онлайн форматі виступив і генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш. Він поділився стурбованістю з приводу відродження ядерної загрози, зазначивши, що «ядерний ризик є вищим, ніж будь-коли з часів Холодної війни».

Він додав, що з огляду на цей ризик життєво важливі норми та стандарти проти розповсюдження, випробувань і використання ядерної зброї «розмивається» сьогодні.

Нагадаємо, адміністрація Байдена має намір ухвалити більш агресивну стратегію щодо ядерної зброї після того, як Китай і Росія відкинули спроби США обговорити питання контролю над озброєннями. 

До слова, Сполучені Штати Америки 4 та 6 червня проводили випробувальні пуски міжконтинентальних балістичних ракет (МБР) Minuteman III. Про це повідомляє Командування космічних сил США.

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Теги: США ядерна зброя

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