Візит Блінкена в Україну: Держдеп розкрив подробиці

Блінкен наголосить на зобов’язаннях США щодо суверенітету, територіальної цілісності та демократії України перед обличчям тривалої агресії Росії

Під час сьогоднішнього візиту в Україну державний секретар США Ентоні Блінкен обговорить низку питань з українськими високопосадовцями, зокрема, довгострокові зобов’язання щодо безпеки. Про це йдеться у заяві речника Держдепу США Метью Міллера.

«Державний секретар Ентоні Блінкен прибув в Україну, щоб зустрітися з високопосадовцями України та підкреслити постійну підтримку Сполученими Штатами України. Перебуваючи в Україні, держсекретар Блінкен зустрінеться з Президентом Володимиром Зеленським, Прем’єр-міністром Денисом Шмигалем і міністром закордонних справ Дмитром Кулебою, щоб обговорити останні події на полі бою, вплив від отриманої нової військової та економічної допомоги від США, довгострокові зобов’язання щодо безпеки та інші зобов’язання, а також поточну роботу з прискорення економічного відновлення України», – заявив він.

Міллер додав, що Блінкен наголосить на зобов’язаннях США щодо суверенітету, територіальної цілісності та демократії України перед обличчям тривалої агресії Росії.

Як повідомлялося, у вівторок вранці державний секретар США Ентоні Блінкен потягом прибув до Києва.

Це стало першим візитом високопосадовця США до України після того, як минулого місяця Конгрес ухвалив довгоочікуваний пакет військової допомоги Україні на суму $61 млрд.

Раніше Politico повідомило, що державний секретар США Ентоні Блінкен відвідає Україну цього тижня, зокрема, приїде у Київ.