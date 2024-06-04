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США рекордними темпами збільшують обсяги виробництва систем Himars

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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США рекордними темпами збільшують обсяги виробництва систем Himars
США потребує більшої кількості систем Himars M142
фото із відкритих джерел

Пентагон: сума контракту на виробництво Himars зросла до $1,9 млрд

Міністерство оборони США збільшило суму контракту з корпорацією Lockheed Martin на виробництво реактивних систем залпового вогню Himars до $1,9 млрд. Про це повідомляє пресслужба оборонного відомства. Замовлення зобов’язали виконати до 31 травня 2028 року.

У Міноборони США не уточнили, скільки реактивних систем залпового вогню розраховується зробити. Пентагон також не пояснив, чи їх застосовуватимуть у Сполучених Штатах чи інших країнах.

Держдеп раніше схвалив екстрений продаж Києву трьох РСЗВ Himars. Озброєння обійдуться Україні $30 млн, про це стало відомо із опублікованого документа. Київ зробив Вашингтону відповідний запит. Покупку профінансує Німеччина, констатували у відомстві.

Himars M142 (High Mobility Artillery Rocket System) – це високомобільна артилерійська система ракетного вогню. Вона вважається більш мобільною, ніж M270 MLRS – ще одна РСЗО, яка є на озброєнні США, тому що за основу використовується 6-ти колісна вантажівка, а не гусенична база.
Himars розробляли впродовж 1996-2000, а експлуатувати стали з 2005. Вага – 16,25 т, висота – 3,2 м. Система розрахована на 3-х людей: водій, навідник та командир. Перезаряджається система екіпажем приблизно за хвилину без допомоги інших транспортних засобів. Транспортувати Himars можливо літаком С-130 або більшими, а також морськими суднами.

Раніше стало відомо, що Міністерство оборони США уклало контракт із корпорацією Lockheed Martin на виробництво реактивних систем залпового вогню (РСЗВ) Himars на загальну суму понад $861,3 млн. Про це повідомила пресслужба Пентагону.За даними військового відомства, термін виконання замовлення – 31 травня 2026 року. Пентагон не став розкривати число систем, яке планується виготовити та поставити на озброєння в рамках контракту.

До слова, Сполучені Штати Америки 4 та 6 червня проведуть випробувальні пуски міжконтинентальних балістичних ракет (МБР) Minuteman III. 

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Теги: США Міноборони Пентагон озброєння

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