США рекордними темпами збільшують обсяги виробництва систем Himars
Пентагон: сума контракту на виробництво Himars зросла до $1,9 млрд
Міністерство оборони США збільшило суму контракту з корпорацією Lockheed Martin на виробництво реактивних систем залпового вогню Himars до $1,9 млрд. Про це повідомляє пресслужба оборонного відомства. Замовлення зобов’язали виконати до 31 травня 2028 року.
У Міноборони США не уточнили, скільки реактивних систем залпового вогню розраховується зробити. Пентагон також не пояснив, чи їх застосовуватимуть у Сполучених Штатах чи інших країнах.
Держдеп раніше схвалив екстрений продаж Києву трьох РСЗВ Himars. Озброєння обійдуться Україні $30 млн, про це стало відомо із опублікованого документа. Київ зробив Вашингтону відповідний запит. Покупку профінансує Німеччина, констатували у відомстві.
Раніше стало відомо, що Міністерство оборони США уклало контракт із корпорацією Lockheed Martin на виробництво реактивних систем залпового вогню (РСЗВ) Himars на загальну суму понад $861,3 млн. Про це повідомила пресслужба Пентагону.За даними військового відомства, термін виконання замовлення – 31 травня 2026 року. Пентагон не став розкривати число систем, яке планується виготовити та поставити на озброєння в рамках контракту.
До слова, Сполучені Штати Америки 4 та 6 червня проведуть випробувальні пуски міжконтинентальних балістичних ракет (МБР) Minuteman III.
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