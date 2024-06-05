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Палата представників США підтримала санкції проти Міжнародного кримінального суду

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
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Палата представників США підтримала санкції проти Міжнародного кримінального суду
Рішення підтримали 247 голосами «за», а 155 конгресменів проголосували «проти»
фото: AP

Адміністрація Байдена виступає проти законопроєкту про санкції.

Палата представників США схвалила законопроєкт, що пропонує запровадити санкції проти посадових осіб Міжнародного кримінального суду (МКС) у зв'язку з рішенням його прокурора про видачу ордерів на арешт прем’єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу та інших ізраїльських офіційних осіб. Про це пише AP News.

Рішення підтримали 247 голосами «за», а 155 конгресменів проголосували «проти». 42 демократи приєдналися до республіканців, щоб підтримати цей документ. Також не було жодного республіканця, який би проголосував «проти». Очікується, що законопроєкт не винесуть на розгляд у Сенаті.

Документ передбачає запровадження санкцій стосовно осіб, які беруть участь у будь-яких зусиллях щодо розслідування, арешту, затримання чи судового переслідування будь-якої особи, яка перебуває під захистом Сполучених Штатів та їхніх союзників.

Речник Державного департаменту Метью Міллер повідомив, що адміністрація Байдена виступає проти законопроєкту про санкції.

«Ми чітко дали зрозуміти, що, хоча ми виступаємо проти рішення, ухваленого прокурором МКС, ми не вважаємо його (законопроєкт про санкції – ред.) доцільним, особливо в той час, як в Ізраїлі тривають розслідування», – сказав Міллер.

Як можливі санкції передбачається заборона на операції з власністю в США, а також блокування та анулювання віз.

«Цей законопроєкт матиме жахливий вплив на МКС як інституцію, яка може перешкодити зусиллям суду щодо судового переслідування численних звірств, скоєних у багатьох місцях по всьому світу, від України до Уганди», – сказав конгресмен Грегорі Мікс, голова Демократ у Комітеті закордонних справ.

Нагадаємо, процедурний комітет Конгресу США схвалив законопроєкт щодо санкцій проти Міжнародного кримінального суду, повідомляється на сайті законодавчого органу. Таке рішення ухвалено через запит ордера на арешт членів ізраїльського уряду та прем'єра Біньяміна Нетаньягу.

«Президент має накласти санкції щодо будь-якої іноземної особи, яка безпосередньо брала участь або іншим чином допомагала Міжнародному кримінальному суду в будь-яких зусиллях з розслідування, арешту, затримання або судового переслідування особи», – йдеться в документі.

До слова, Беньямін Нетаньягу заявив, що рішення прокурора Міжнародного кримінального суду Каріма Хана вимагати ордерів на арешт лідерів Ізраїлю є моральною образою історичного масштабу.

Заяви Міжнародного кримінального суду щодо видачі ордера на арешт прем'єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу є обурливими. Країна очікує, що лідери вільного світу засудять цей крок. Про це заявили президент Ізраїлю Іцхак Герцог і міністр закордонних справ Ізраїлю Ісраель Кац.

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Теги: законопроєкт Беньямін Нетаньягу арешт санкції США

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