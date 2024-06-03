США тестують ядерні ракети, здатні долітати до Росії

Тестові Minuteman III, які стоять на озброєнні Пентагону з 1970-х років

США цього тижня розпочнуть випробувальні запуски міжконтинентальної балістичної ракети Minuteman III

Сполучені Штати Америки 4 та 6 червня проведуть випробувальні пуски міжконтинентальних балістичних ракет (МБР) Minuteman III. Про це повідомляє Командування космічних сил США.

«Перший випробувальний запуск запланований на 4 червня з 12:01 до 4 червня 2024 року, 6:01 за тихоокеанським часом з півночі бази Ванденберг. Друге випробування заплановане на 6 червня з 12:01 до 6 червня 06:01 за тихоокеанським часом з півночі Ванденберга», – йдеться у повідомленні.

Тестові Minuteman III, які стоять на озброєнні Пентагону з 1970-х років, мають продемонструвати готовність ядерних сил США та забезпечити впевненість у летальності та ефективності національного ядерного стримування.

США направили попереднє повідомлення про запуск відповідно до Гаазького кодексу поведінки щодо запобігання поширенню балістичних ракет і заздалегідь повідомили російську владу відповідно до двосторонніх домовленостей.

Попередні випробування таких ракет були проведені на початку листопада минулого року. Військово-повітряні сили (ВПС) США знищили під час випробувального пуску ракету Minuteman III через аномалію. У ВВС повідомляли, що «аномалією» вважається будь-яка несподівана подія під час тестового польоту. Розслідуванням причин події займеться спеціальна комісія, до якої увійшли представники профільних відомств.

Загалом на озброєнні Пентагону перебуває близько 400 таких ракет, розміщених у пускових шахтах у трьох районах базування: у Монтані, Вайомінгу та Північній Дакоті. Кожна ракета важить 36 тонн і може здійснювати польоти на відстань до 6 тис. миль (понад 9,5 тис. км). При цьому ракета розвиває швидкість приблизно 15 тис. миль на годину (більше 24 тис. км/год).

Раніше стало відомо, що Японія, Франція та Німеччина вирішили створити максимально потужну електромагнітну гармату.