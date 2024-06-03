Головна Техно Девайси
search button user button menu button

США тестують ядерні ракети, здатні долітати до Росії

Ірина Озтурк
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
США тестують ядерні ракети, здатні долітати до Росії
Тестові  Minuteman III, які стоять на озброєнні Пентагону з 1970-х років
фото із відкритих джерел

США цього тижня розпочнуть випробувальні запуски міжконтинентальної балістичної ракети Minuteman III

Сполучені Штати Америки 4 та 6 червня проведуть випробувальні пуски міжконтинентальних балістичних ракет (МБР) Minuteman III. Про це повідомляє Командування космічних сил США.

«Перший випробувальний запуск запланований на 4 червня з 12:01 до 4 червня 2024 року, 6:01 за тихоокеанським часом з півночі бази Ванденберг. Друге випробування заплановане на 6 червня з 12:01 до 6 червня 06:01 за тихоокеанським часом з півночі Ванденберга», – йдеться у повідомленні.

Тестові Minuteman III, які стоять на озброєнні Пентагону з 1970-х років, мають продемонструвати готовність ядерних сил США та забезпечити впевненість у летальності та ефективності національного ядерного стримування.

США направили попереднє повідомлення про запуск відповідно до Гаазького кодексу поведінки щодо запобігання поширенню балістичних ракет і заздалегідь повідомили російську владу відповідно до двосторонніх домовленостей.

Попередні випробування таких ракет були проведені на початку листопада минулого року. Військово-повітряні сили (ВПС) США знищили під час випробувального пуску ракету Minuteman III через аномалію. У ВВС повідомляли, що «аномалією» вважається будь-яка несподівана подія під час тестового польоту. Розслідуванням причин події займеться спеціальна комісія, до якої увійшли представники профільних відомств.

Загалом на озброєнні Пентагону перебуває близько 400 таких ракет, розміщених у пускових шахтах у трьох районах базування: у Монтані, Вайомінгу та Північній Дакоті. Кожна ракета важить 36 тонн і може здійснювати польоти на відстань до 6 тис. миль (понад 9,5 тис. км). При цьому ракета розвиває швидкість приблизно 15 тис. миль на годину (більше 24 тис. км/год).  

Раніше стало відомо, що Японія, Франція та Німеччина вирішили створити максимально потужну електромагнітну гармату

Читайте також: Ллойд Остін заявив, що війна з Китаєм не є неминучою
Теги: США війна ядерна зброя Пентагон ракета полковник Ллойд Остін

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Раніше президент Франції Еммануель Макрон заявляв про можливе відправлення військ до України
Макрон зробив несподівану заяву про війну з Росією
6 травня, 21:08
Північна Корея поставила Росії близько 50 балістичних ракет
Половина ракет КНДР, якими Росія атакувала Україну, виявилися несправними
7 травня, 16:09
Брат Тетяни Кошелєвої Сергій служив у 137-му парашутно-десантному полку
Італійський волейбольний клуб дав посаду росіянці, у якої брат воював проти України
4 травня, 20:39
Британія радить своїм громадянам відвідувати лише деякі області України, і то за необхідності
Британія радить своїм громадянам утриматися від поїздок в Україну
3 травня, 20:11
В Росії продають термінали Starlink, оформлені на громадян європейських країн, де технологія ліцензована
Пентагон та SpaceX придумали, як припинити використання Starlink росіянами
9 травня, 20:57
Удар припав по Ленінському району Донецька
У Донецьку пролунали вибухи, де окупанти готувалися до річниці псевдореферендуму
11 травня, 13:30
Окупанти обстріляли цвинтар у Харкові
Окупанти вдарили по центру Харкова: влучили в цвинтар та зону відпочинку
19 травня, 15:58
За російський проєкт проголосувало сім держав
Нерозповсюдження зброї в космосі: Радбез ООН відхилив російський проєкт резолюції
21 травня, 08:36
Триває 830-й день повномасштабної війни в Україні
Втрати ворога станом на 2 червня 2024 – Генштаб ЗСУ
Вчора, 07:37

Девайси

США тестують ядерні ракети, здатні долітати до Росії
США тестують ядерні ракети, здатні долітати до Росії
Вражатиме ціль за 400 км: три країни взялись за розробку електромагнітної гармати
Вражатиме ціль за 400 км: три країни взялись за розробку електромагнітної гармати
Росія розміщує на орбіті супутники-вбивці – The Telegraph
Росія розміщує на орбіті супутники-вбивці – The Telegraph
Китайський зонд приземлився на зворотному боці Місяця
Китайський зонд приземлився на зворотному боці Місяця
Boeing і NASA знову скасувати перший запуск космічного корабля Starliner
Boeing і NASA знову скасувати перший запуск космічного корабля Starliner
Китай запустив у космос чотири супутники: для чого вони призначені
Китай запустив у космос чотири супутники: для чого вони призначені

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
50K
Нарешті за 33 роки Незалежності Україна має свої далекобійні ракети
30K
Полонений окупант, який грав головні ролі у п’єсах Чехова, розповів, що робив на війні
19K
Громада села на Буковині, попри погрози представників Московської церкви, перейшла до ПЦУ
12K
Китай поставив газовий ультиматум Росії – Financial Times
6915
Чехія запустила проєкт добровільного повернення українців на Батьківщину
6731
Павло Зібров здивував розміром своєї пенсії

Новини

ДТЕК повідомив про наслідки останнього масованого обстрілу по енергетиці
Вчора, 15:24
Для відновлення енергосистеми потрібна допомога світової спільноти – ДТЕК
Вчора, 12:23
Президент «Укрметалургпрому» оцінив наслідки зобовʼязання для промисловості імпортувати 80% електроенергії
1 червня, 15:11
За останні місяці борги на балансуючому ринку електроенергії зросли на 1 млрд грн – «Укренерго»
1 червня, 13:22
«Енергоатом» зменшив фінансування пільгового тарифу для населення – Герус
31 травня, 17:56
Промисловці оцінили зобов’язання імпортувати 80% електроенергії
31 травня, 17:06

Прес-релізи

Російські активи – Україні. У столиці пройде онлайн-дискусія щодо заморожених грошей РФ
Російські активи – Україні. У столиці пройде онлайн-дискусія щодо заморожених грошей РФ
16 травня, 13:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua