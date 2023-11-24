Міністр оборони Ізраїлю розповів, скільки триватимуть інтенсивні бойові дії після перемир'я

Йоав Галлант: «Це буде короткий перепочинок, після якого інтенсивні бої продовжаться»

Міністр оборони Ізраїлю, Йоав Галлант, заявив, що після тимчасового перемир'я очікується продовження інтенсивних воєнних дій на Близькому Сході, щонайменше протягом двох місяців. Про це повідомляє Haaretz.

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«Це буде короткий перепочинок, після якого інтенсивні бої продовжаться. Очікується ще щонайменше два місяці боїв», – заявив міністр.

Галлант також підкреслив необхідність продовження бойових дій для звільнення заручників, стверджуючи, що ХАМАС не звільнить їх без тиску.

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Раніше повідомлялося, що тимчасове перемир'я між Ізраїлем і ХАМАСом має розпочатись в п'ятницю, 24 листопада, о 7 ранку. Перша група з 13 ізраїльських заручників буде звільнена о 16:00 того ж дня.

До слова, син засновника ХАМАС виступив в ООН на показі документального фільму про Ізраїль.

Нагадаємо, у США провели національне опитування, щоб дізнатися ставлення американців до України, міграційної кризи, Ізраїлю та Сектору Гази.