Туреччина створить нову авіакомпанію, аби возити росіян

Авіакомпанія Тurkish Airlines запускає бюджетну авіакомпанію AJet, яка планує здійснювати польоти до Росії

Попри санкції та заборони на польоти для громадян країни-агресора, Туреччина вирішила продовжувати заробляти на росіянах-туристах і, навіть, вирішила створити нову авіакомпанію. Група компаній Turkish Airlines показала оновлений AJet. Її дочірній бюджетний перевізник під таким ім'ям почне виконувати рейси наприкінці березня наступного року, при цьому ставку зробить саме на міста Росії. Про це пишуть росЗМІ.

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AJet створена на базі авіакомпанії AnadoluJet, що входить до групи компаній Turkish Airlines. Цей перевізник доставляв російських туристів, які відпочивали в Туреччині, адже саме він на замовлення туроператорів літав у літньому сезоні-2023 з більш ніж десятка міст Росії до Анталії, Даламану та на інші курорти.

«З новим логотипом і новою назвою в AJet працюватиме загалом три тисячі співробітників. Ми віримо, що AJet стане важливою частиною індустрії недорогих перевезень у глобальному масштабі», – сказав голова правління Turkish Airlines Ахмет Болат.

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AJet планує на 12% збільшити пасажиропотік і перевезти 24 млн пасажирів у 2024 році, а до 2033 року обслуговувати до 55 млн мандрівників. Крім того, перевізник дотримуватиметься принципів сталого розвитку.

Очікується, що ребрендинг AnadoluJet не обмежиться лише зміною назви. Компанія планує працювати по повноцінній лоукост-моделі, що набирає популярності у всьому світі, і зайняти помітне місце на ринку низькобюджетних авіаперевезень. Збираються збільшити авіапарк: буквально днями Turkish Airlines оголосила про намір до 2026 року придбати 355 Airbus, частина їх будуть застосовані для AJet.

Авіакомпанія AnadoluJet, яка була створена у 2008 році, виконувала рейси за 41 внутрішнім та 48 міжнародними напрямками у 29 країн. Станом на вересень флот попередника AnadoluJet включав 69 літаків, дві третини з яких Boeing 737-800. Експерти в галузі авіації не сумніваються, що авіакомпанія максимально активізується на маршрутах до Росії.

Голова правління холдингу «Віпсервіс» та Асоціації агентств повітряного транспорту Дмитро Горін називає це благом для туроператорів, турагентів, компаній із продажу авіаквитків, а головне – для туристів та авіапасажирів. Фахівець нагадує, що аеропорт Стамбула, де базується Turkish Airlines та її «дочка» AJet, останнім часом став одним із основних хабів для стикувальних перельотів із Росії по всьому світу. Зі збільшенням частки присутності групи Turkish Airlines на ринку країни-агресора транзитні можливості ще збільшаться.

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Цього року між Росією та Туреччиною виконувалось усіма авіакомпаніями до 1260 рейсів на тиждень, це на 510 більше, ніж 2022-го. Подальше нарощування обсягів перевезення, зокрема зусиллями AJet, може призвести до зниження цін на авіаквитки.

Нагадаємо, одна із найбільших авіакомпаній світу – Turkish Airlines приєдналися до бойкоту ізраїльської продукції та не подає її своїм пасажирам під час перельотів. На додачу до цього під заборону потрапили і низка товарів американського походження.

Зокрема авіакомпанія Turkish Airlines прибрала продукцію Coca Cola на внутрішніх рейсах. Крім того, продукція і напої Pepsi, Coca Cola та соки Cappy була вилучена з усіх залів очікування CIP Turkish Airlines. Будь-яка ізраїльська та американська продукція також не продаватиметься у залах очікування.