Посол Рябікін: Україна хоче почути більш чітку позицію Китаю щодо російської агресії

«Китай не міг не відчути наслідків війни в Україні»

І Україна, і Євросоюз у діалозі з Китаєм завжди відкрито говорять про необхідність його більш чіткої позиції у питанні російсько-української війни. Про це в інтерв'ю «Главкому» розповів посол України в Китаї Павло Рябкін.

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«А також здійснення впливу на Кремль для закінчення війни та відновлення територіальної цілісності нашої держави», – пояснив Рябкін.

Як наголосив дипломат, подальший розвиток торговельно-економічних відносин Китаю значною мірою залежатиме від подальшої позиції Пекіна щодо війни РФ проти України.

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«ЄС запровадив обмеження для китайських компаній на доступ до такої високотехнологічної продукції як напівпровідники. Дані Торговельної палати ЄС в КНР свідчать про те, що 11% європейських компаній, присутніх на ринку Китаю, уже переорієнтували свої інвестиції в інші країни», – зазначив посол.

За словами Рябкіна, Китай є глобальним економічним гравцем та одним із найбільших імпортерів енергоресурсів та продовольчих товарів у світі. Крім того, після зняття всіх протипандемічних обмежень уряд Китаю наполегливо працює над вирішенням таких основних для відновлення національної економіки питань як зростання внутрішнього споживання, відновлення ділової активності, підтримка діяльності приватного бізнесу, ліквідація безробіття серед молоді, відновлення росту експорту та залучення іноземних інвестицій.

«Антиросійські санкції відкрили Індії та Китаю доступ до дешевих енергоресурсів та дозволили наростити значні запаси нафти. За даними експертів, за рахунок низьких цін на російську нафту китайські компанії зекономили близько $6,6 млрд у 2022 році та $4 млрд за шість місяців 2023 року», – розповів дипломат.

Нагадаємо, відносини Росії та Китаю можна порівняти з пошуком золотої середини, пишуть журналісти видання CNBC. Пекін хоче, щоб Росія одночасно була не надто сильною і не могла кинути йому виклик – і не надто слабкою, оскільки в цьому випадку Китай виявиться віч-на-віч із Заходом.

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Як зазначив секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов у своєму виступі на Halifax International Security Forum у Канаді, світ перебуває у турбулентності, усе частіше лунають меседжі про новий світовий порядок. Якщо Росію не зупинити зараз, то в недалекому майбутньому Захід може зіштовхнутися із повноцінним альянсом «Росія-Іран-Китай», до якого приєднаються і деякі європейські країни.

До слова, Рябкін вважає, що єдиний механізм, який може вплинути на великі китайські компанії та змусити їх покинути працювати в Росії та вести з нею торгівлю – це застосування санкцій.