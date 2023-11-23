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Єврокомісія схвалила виділення Угорщині 900 млн євро з фондів ЄС

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Єврокомісія схвалила виділення Угорщині 900 млн євро з фондів ЄС
Виділення коштів - це перше офіційне «зелене світло» для уряду Угорщини на отримання заблокованих коштів ЄС фактично з грудня минулого року,
фото з відкритих джерел

Тепер Єврорада матиме чотири тижні, щоб схвалити оцінку Єврокомісії та дозволити Угорщині отримати ці кошти

Європейська комісія схвалила виділення 900 млн євро зі замороженого фонду відновлення Угорщини, попри спроби ЄС подолати вето Будапешта на допомогу Києву. Про це повідомляє пресслужба Єврокомісії.

Це перше офіційне «зелене світло» для уряду Угорщини на отримання заблокованих коштів ЄС фактично з грудня минулого року, яке відкриває шлях для отримання авансу в розмірі 900 млн євро.

Тепер Єврорада матиме чотири тижні, щоб схвалити оцінку Єврокомісії та дозволити Угорщині отримати ці кошти.

Це рішення не означає, що угорський уряд одразу отримає гроші, адже жодна виплата коштів не може бути здійснена доти, доки Угорщина не виконає умови на належному рівні, які охоплюють судову реформу, боротьбу з корупцією та посилення систем аудиту і контролю.

Рішення Єврокомісії схвалити виділення частини коштів було ухвалене на тлі тривалої суперечки щодо відступу Угорщини від демократичних стандартів. Минулого року ЄС призупинив фінансування для Будапешта на суму понад 30 мільярдів доларів через проблеми з верховенством права і корупцією. Орбану необхідні ці кошти після тривалої рецесії й бюджетної кризи. 

Нагадаємо, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан пригрозив заблокувати всю допомогу Європейського Союзу для України, а також майбутній вступ країни до Євросоюзу, якщо лідери ЄС не погодяться переглянути всю свою стратегію підтримки Києва., ,,

 

Теги: Єврокомісія гроші Угорщина фінансування

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