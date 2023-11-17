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Росія посилює ППО у низці регіонів країни

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Росія посилює ППО у низці регіонів країни
РФ посилює протиповітряну оборону над Центральним федеральним округом Росії
фото ілюстративне

Росіяни побоюються, що Україна може завдавати ударів у відповідь

Росія посилює протиповітряну оборону над Центральним федеральним округом Росії, побоюючись, що Україна може завдавати ударів у відповідь по тилових районах. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW). 

Зазначається, що 16 листопада секретар Ради безпеки Росії Микола Патрушев оголосив, що російська влада посилює російську протиповітряну оборону над Центральним федеральним округом Росії.

Центральний округ складається з 18 суб'єктів РФ, включаючи Брянську, Курську та Білгородську області, що межують з Україною.

Повідомляється, що російська влада організувала патрулювання для захисту об’єктів критичної інфраструктури, щоб запобігти нападам, і що російський уряд фінансує створення «ліній територіальної оборони» для областей, які межують з Україною.

За даними аналітиків, влада РФ також оновлює список усіх об'єктів критичної інфраструктури і важливі транспортні об'єкти, які вимагають захисту від низки загроз.

Нагадаємо, Росія здатна продовжити так звану тактику тероризму, коли через загрозу ударів в Україні можуть оголошувати тривалі тривоги.

Раніше в мережі показали супутникові знімки, які свідчать про реалізацію планів АТ «Алабуга-1» виготовити тисячі смертоносних безпілотників-камікадзе «Шахед-131» на російській території. Через наближення зими та зростання виробництва дронів на «Алабузі» можна очікувати, що Росія прискорить свої атаки на життєво важливу енергетичну інфраструктуру України

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Теги: війна системи ППО росія

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