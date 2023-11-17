Росія посилює ППО у низці регіонів країни

Росіяни побоюються, що Україна може завдавати ударів у відповідь

Росія посилює протиповітряну оборону над Центральним федеральним округом Росії, побоюючись, що Україна може завдавати ударів у відповідь по тилових районах. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

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Зазначається, що 16 листопада секретар Ради безпеки Росії Микола Патрушев оголосив, що російська влада посилює російську протиповітряну оборону над Центральним федеральним округом Росії.

Центральний округ складається з 18 суб'єктів РФ, включаючи Брянську, Курську та Білгородську області, що межують з Україною.

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Повідомляється, що російська влада організувала патрулювання для захисту об’єктів критичної інфраструктури, щоб запобігти нападам, і що російський уряд фінансує створення «ліній територіальної оборони» для областей, які межують з Україною.

За даними аналітиків, влада РФ також оновлює список усіх об'єктів критичної інфраструктури і важливі транспортні об'єкти, які вимагають захисту від низки загроз.

Нагадаємо, Росія здатна продовжити так звану тактику тероризму, коли через загрозу ударів в Україні можуть оголошувати тривалі тривоги.

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