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«Бавовна» у Криму: окупанти звітують про збиті дрони

Оксана Воронцова
glavcom.ua
«Бавовна» у Криму: окупанти звітують про збиті дрони
Безпілотники атакували тимчасово окупований Крим
колаж: 24tv.ua

Окупанти заявляють про успішну роботу своїх сил ППО

Міноборони країни-агресорки РФ заявляє, що протягом ночі 10 листопада російські сили ППО нібито збили три українські безпілотники, два з яких – над територією окупованого Криму.

«Черговими силами ППО два українські безпілотні літальні апарати перехоплені над територією Республіки Крим», - йдеться в повідомленні.

Ще один український дроні нібито було знищено над територією Тульської області.

Водночас кримські пабліки повідомляють, що близько 5-ї години ранку пролунали потужні вибухи в Феодосії та Чорноморську. Повідомляється, що в Феодосії гучні звуки лунали неподалік від нафтобази. У Чорноморську, за словами місцевих жителів, було чотири-п'ять прильотів в районі прикордонної застави. Є інформація про влучання в казарму.

Нагадаємо, 9 листопада представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов повідомив, що Сили оборони України готують нові операції у тимчасово окупованому Криму. Вони будуть схожі на нещодавню атаку, внаслідок якої в Керчі було уражено портову інфраструктуру заводу «Затока» та російський ракетний корвет «Аскольд». 

4 листопада управління стратегічних комунікацій Апарату Головнокомандувача ЗСУ повідомило про ураження об'єктів морської та портової інфраструктури суднобудівного заводу «Залив» у Керчі. Було уражено ракетний корабель «Аскольд».

Цей носій крилатих ракет «Калібр» є одним із найновіших і найсучасніших кораблів Чорноморського флоту РФ, який був спущений на воду лише у 2021 році, і досі навіть не встиг взяти участь у бойових діях.

Згодом командувач Повітряних сил Микола Олещук заявив, що корабель «Аскольд» потонув.

Своєю чергою, міноборони РФ наразі повідомило лише про пошкодження корабля в результаті ракетного удару ЗСУ по суднобудівному заводу. Росіяни заявляють, що Україна випустила 15 крилатих ракет, одна з яких і пошкодила корабель.

Читайте також: Окупанти вдалися до відчайдушних дій після удару по кораблю РФ у Керчі
Теги: Крим вибух окупанти росія безпілотник війна

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