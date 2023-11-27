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Туреччина стрімко збільшила експорт товарів військового призначення до Росії

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Туреччина стрімко збільшила експорт товарів військового призначення до Росії
Туреччина збільшила експорт товарів, які можуть використовуватися у військових цілях, до Росії
фото з відкритих джерел

За дев’ять місяців 2023 року Туреччина експортувала товари на загальну суму $158 млн

Туреччина за рік стрімко наростила експорт товарів, які можуть використовуватися у військових цілях. Про це повідомляє Financial Times. 

Йдеться про 45 видів обладнання, серед якого мікрочіпи, комунікаційне обладнання та окремі деталі, такі як оптичні приціли для стрілецької зброї. Усе це обладнання підпадає під експортний контроль США, ЄС, Японії та Великої Британії, спрямований на запобігання їх потраплянню в Росію.

За даними видання, за перші дев’ять місяців 2023 року Туреччина експортувала такий товар на загальну суму $158 млн. Це втричі більше, ніж за аналогічний період 2022 року, коли почалася повномасштабна війна РФ проти України.

У зв'язку із ситуацією, що склалася, заступник міністра фінансів США з питань тероризму та фінансової розвідки Браян Нельсон цього тижня відвідає Стамбул і Анкару. Зазначається, що він збирається обговорити зусилля щодо запобігання, припинення та розслідування торговельної та фінансової діяльності, яка приносить користь зусиллям Росії у її війні проти України.

«З деякими країнами, такими як Туреччина, ми справді маємо слабшу позицію щодо забезпечення дотримання правил, ніж хотілося б. Ми повинні домогтися, щоб ці країни вжили примусових заходів у своїй юрисдикції, щоб дістатися до конкретних організацій», – сказала колишня заступниця помічника торгового представника США Емілі Кілкріз.

Вона наголосила, що США і союзники вживатимуть примусових заходів, якщо Туреччина нічого не змінить.

Нагадаємо, заступник міністра фінансів США Браян Нельсон їде до Туреччини говорити про антиросійські санкції.

Раніше повідомлялося, що Туреччина рекордно збільшила імпорт російської нафти. У листопаді цього року імпорт російської нафти Urals до Туреччини досягне рекордного рівня. 

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Теги: війна експорт Туреччина

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