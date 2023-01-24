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США хочуть припинити діяльність ПВК «Вагнера»

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
США хочуть припинити діяльність ПВК «Вагнера»
США намагаються припинити діяльність ПВК «Вагнера»
фото з відкритих джерел

Радник Державного департаменту США Дерек Чолле висловив серйозну стурбованість діяльністю російського ПВК «Вагнер»

Влада США докладає зусиль до припинення діяльності російської приватної військової компанії «Вагнер» у тих країнах, де присутнє це угрупування. Про це заявив радник Державного департаменту США Дерек Чолле після зустрічі із президентом Сербії Александером Вучичем, пише АР.

Чолле висловив серйозну стурбованість діяльністю російського ПВК «Вагнер» і його ймовірними спробами вербувати солдатів у Сербії та в інших країнах світу.

«Ми поговорили про наші занепокоєння та з нетерпінням очікуємо на можливість спільно працювати з урядом у Белграді та в інших місцях, де діє група «Вагнер», аби покласти край її діяльності», – сказав Чолле.

Він зазначив, що група «Вагнера» творить жахіття по всьому світу: чи то в Лівії, Центральноафриканській Республіці чи зараз в Україні».

«Ми дізналися, що група «Вагнера» займається рекрутингом у Сербії та деінде, й ми не можемо із цим змиритися», - наголосив дипломат.

Він також закликав Сербію ввести санкції проти свого союзника Росії.

«Ми вважаємо, що країни повинні підписати санкції, і причина, чому ми віримо в це, полягає в тому, що дії Росії потрібно не тільки засуджувати, але й карати. Росія щодня веде проти України жорстоку, невиправдану війну. Нам потрібно об’єднатися, щоб переконатися, що така поведінка є зрозумілою, неприйнятною», – сказав він.

До слова, засновник та спонсор російської приватної військової компанії «Вагнер» Євген Пригожин, відомий як «кухар Путіна» розпочав серію інформаційних операцій, спрямованих на те, щоб виставити себе героєм Росії у «хрестовому поході» проти дрібної та корумпованої російської влади. Про це йдеться у звіті ISW.

Крім того, за даними американського Інституту вивчення війни (ISW), зірка засновника ПВК «Вагнер» Євгена Пригожина почала згасати: російський диктатор Володимир Путін вирішив знову зробити ставку на регулярну армію. До такого висновки аналітики дійшли, виходячи, зокрема, з тієї обставини, що Путін поставив командувати військами в Україні начальника генштабу Валерія Герасимова та понизив до заступника Герасимова генерала Сергія Суровікіна, якого українська розвідка називала союзником Пригожина. Крім того, важливим знаком ISW вважає те, що Путін не згадав Пригожина, коли 15 січня говорив про взяття Соледара.

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Теги: розвідка росія санкції війна путін радник ПВК Вагнера диктатор

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