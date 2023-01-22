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«Кухар Путіна» через медіакампанії протиставляє себе владі РФ, – ISW

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
«Кухар Путіна» через медіакампанії протиставляє себе владі РФ, – ISW

Пригожин хоче виставити себе героєм Росії у «хрестовому поході» проти дрібної та корумпованої російської влади

Засновник та спонсор російської приватної військової компанії «Вагнер» Євген Пригожин, відомий як «кухар Путіна» розпочав серію інформаційних операцій, спрямованих на те, щоб виставити себе героєм Росії у «хрестовому поході» проти дрібної та корумпованої російської влади. Про це йдеться у звіті ISW.

Особиста пресслужба Пригожина 21 січня поширила листа сім'ї загиблого бійця ПВК «Вагнера», в якому «байдужі» місцеві чиновники, які не допомагали з похороном сина, протиставлялися Пригожину, який прислухається до їх звернень. У листі Пригожин згадується як «єдина людина, якій небайдужа доля захисника РФ та його родини».

Пригожин також різко критикував чиновників Свердловської області, мабуть, виявляючи солідарність із «простою людиною».

20 січня Пригожин заявив, що був би не проти, якби проти нього хтось порушив кримінальну справу, оскільки він міг би брати участь у ПВК «Вагнера» з ув’язнення.

На думку ISW, Пригожин помилково зображує себе та ПВК суб'єктами, які продовжуватимуть свої моральні вчинки, незважаючи на ймовірні судові переслідування.

Нагадаємо, офіційний представник Ради з національної безпеки США Джон Кірбі заявив, що очільник ПВК «Вагнер» Євген Пригожин на війну витрачає понад $100 млн на місяць.  За оцінками американської розвідки, ПВК «Вагнера» Євгенія Пригожина відправила на фронт в Україну 50 тисяч бойовиків, 40 тисяч із яких – засуджені з російських в'язниць. Розвідники підтвердили, що «вагнерівці» відіграють ударну роль у наступі на Бахмут. 

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Теги: Міноборони засуджені ПВК Вагнера фронт Бахмут Соледар

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